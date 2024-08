Bahia é adversário fácil? Everaldo rebate declarações de flamenguistas

Everaldo minimizou provocações de influenciadores ligados ao Flamengo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia está focado em seguir adiante na Copa do Brasil, e o próximo desafio será um dos maiores: enfrentar o Flamengo nas quartas de final. O sorteio definiu o confronto, e os tricolores já estão se preparando para as partidas, que podem dar ao Esquadrão uma classificação histórica às semifinal da competição.

Em entrevista concedida na última quarta-feira, 21, o centroavante Everaldo garantiu que a equipe está pronta para lutar pela classificação.

"Com certeza, será um grande duelo. Estamos preparados para este jogo. O Flamengo é um grande time, mas nós também somos. Vimos no primeiro duelo, pelo Brasileirão, que infelizmente não conquistamos a vitória, mas foi um bom jogo", afirmou Everaldo, destacando a confiança do elenco.

Ao ser questionado sobre as reações dos torcedores e influenciadores ligados ao Flamengo após o sorteio, o atacante mostrou compreensão, mas deixou claro que o verdadeiro embate será no campo. "Eles podem falar o que quiserem, pois assim é o torcedor. Entendemos que é normal. Mas resolveremos isso dentro de campo. São 11 contra 11, o Flamengo é um grande time, mas nós também somos. E podem ter certeza de que iremos em busca da classificação", destacou.

O primeiro encontro entre Bahia e Flamengo será na próxima quarta-feira, 28, às 21h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A decisão da vaga ocorrerá no dia 12 de setembro, às 21h30, no Maracanã.

