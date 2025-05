Bahia x Ceará: Presidente do Vozão perde o controle após derrota

Presidente do Ceará - Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Indignado com a marcação de um pênalti no final da partida a favor do Bahia, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, perdeu o controle na Arena Fonte Nova, na noite da última segunda-feira (21), após a derrota para o Tricolor por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Acompanhado por um segurança, o dirigente proferiu xingamentos e se mostrou irritado com a presença de membros da imprensa no elevador localizado no 8º andar, onde está situado o centro de mídia, espaço de onde os dirigentes costumam acompanhar os jogos.

"Quero ver se vocês têm coragem de falar que não foi pênalti, tudo frouxo! Morrem de medo de Rogério Ceni", disparou João Paulo, antes de emendar uma série de palavrões.

Antes de entrar no elevador, o presidente do Ceará ainda atacou o técnico Rogério Ceni, comandante do Bahia.“Ele é um derrotado”, afirmou.

Ainda exaltado, o dirigente seguiu com os ataques, agora direcionados a jornalistas presentes no local.“Vocês não têm coragem de encarar o Rogério. Vocês são frouxos!”

Já dentro do elevador, ao lado do segurança, João Paulo manteve o tom de revolta, repetindo as mesmas frases até a chegada à zona mista. Nenhum profissional de imprensa respondeu às provocações.