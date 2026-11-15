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PESO PENA

Baiana ex-campeã do UFC decepciona e perde luta em briga por cinturão

Amanda Nunes retornou ao octógono após mais de três anos afastada, mas foi derrotada por Kayla Harri

Leo Almeida
Por
Amanda sofreu com um mata-leão em derrota neste sábado, 14
Amanda sofreu com um mata-leão em derrota neste sábado, 14 - Foto: Divulgação

A baiana Amanda Nunes não conseguiu recuperar o cinturão do peso-galo feminino do UFC. A ex-campeã foi derrotada pela norte-americana Kayla Harrison, neste sábado, 14, durante o UFC 334, realizado em Nova York, nos Estados Unidos. A brasileira acabou finalizada no quarto round e viu a adversária manter o título da categoria.

O confronto marcou o retorno de Amanda ao octógono após mais de três anos afastada das competições. Considerada uma das maiores lutadoras da história do MMA, a baiana buscava retomar o posto de campeã da divisão que dominou durante boa parte de sua trajetória no Ultimate.

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Apesar da expectativa em torno de sua volta, Amanda não conseguiu superar a estratégia de Harrison, bicampeã olímpica de judô, que utilizou sua experiência na luta agarrada para controlar o confronto.

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Como foi a luta?

A brasileira iniciou o combate com uma atuação ofensiva na trocação, pressionando a adversária e buscando impor seu ritmo na luta em pé.

O cenário, entretanto, começou a mudar ainda no primeiro round, quando Harrison conseguiu derrubar Amanda e passou a explorar sua superioridade nas ações de solo.

Ao longo do confronto, a baiana tentou disputar posições com a norte-americana, mas encontrou dificuldades diante da experiência da rival no grappling.

A estratégia acabou favorecendo Harrison, que conseguiu levar o combate para sua especialidade em momentos decisivos.

No quarto round, a campeã encaixou um mata-leão e obrigou Amanda Nunes a desistir, garantindo a vitória por finalização e a manutenção do cinturão peso-galo.

Futuro de Amanda Nunes fica indefinido

Após a derrota, Amanda deixou o octógono sem conceder entrevista, aumentando as dúvidas sobre a continuidade de sua carreira no UFC.

A brasileira havia retornado às competições com o objetivo de recuperar o título, mas o resultado diante de Harrison deixa em aberto seus próximos passos no MMA.

A própria campeã norte-americana também evitou confirmar seus planos para o futuro, mencionando o desgaste físico provocado pelo combate e as dificuldades enfrentadas para atingir o limite de peso da categoria.

"Sim, eu tenho muitas decisões para serem tomadas quando eu voltar para casa. Sim, todas as vezes que eu bato o peso, eu falo 'nunca mais', então nós vamos ver. Eu definitivamente tenho algumas lesões depois dessa luta que eu vou ter que sarar. Mas eu só quero falar mais uma vez, obrigada Nova York, obrigada UFC por me deixar realizar os meus sonhos", declarou Harrison.

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Amanda nunes UFC

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