Antes de receber um contrato de verdade, Samuel Sanches viu as três letras em um sonho. Era um papel branco, entregue por um homem, escrito UFC.

Naquele momento, o jovem de Salvador estava dividido entre insistir na carreira de lutador e seguir para o Exército. Tinha acabado de viver a primeira derrota no MMA profissional, vivia com pouco dinheiro e não conseguia enxergar com clareza até onde poderia chegar. Pediu, então, uma direção à sua fé - e ela disse o que deveria fazer.

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Anos depois, o papel ganhou assinatura, o sonho ganhou adversário e a caminhada iniciada em uma garagem no Mont Serrat desembarcou em Nova York. Neste sábado, 14, aos 23 anos, o baiano fará sua estreia no UFC diante do americano Evan Elder, pela categoria peso-leve, no Madison Square Garden.

O confronto integra o card preliminar do UFC 334 e abre a programação de lutas, prevista para começar às 19h, no horário de Brasília, com transmissão do Paramount+.

Com 11 vitórias e uma derrota, o soteropolitano chega ao maior palco mundial do MMA pela primeira vez, mas já vem com todo prestígio. Embalado por oito triunfos consecutivos e oito vitórias por nocaute, uma por finalização e duas por decisão, os números de Samuel são excepcionais, e provam uma trajetória ainda mais brilhante.

"Representar minha terra é fenomenal. De coração mesmo. Chegar no maior palco do mundo, para mim, significa muito", comemora o "prodígio" da Bahia.

Samuel Sanches - Foto: Divulgação I UFC

Da garagem no Mont Serrat ao Galpão da Luta

No Mont Serrat, onde cresceu, a luta entrou na vida de Samuel por uma relação familiar. Entre os 13 e os 14 anos, começou a treinar muay thai com o padrinho, a quem reconhece como pai e primeiro mestre.

O espaço era uma garagem adaptada para funcionar como academia, e antes das viagens internacionais e das câmeras, foi ali que começou a aprender os movimentos que, mais tarde, se tornariam sua profissão.

Criado pelo padrinho e pela avó, Samuel começou a percorrer seu caminho na luta, e disputou combates de K-1 antes de conhecer, aos 16 anos, o Galpão da Luta, no Acupe de Brotas.

A academia se tornaria, mais à frente, a base de sua formação profissional e o lugar em que o interesse pelo esporte ganhou uma direção mais definida. Aquele adolescente se apaixonou pela rotina de preparação e passou a organizar a vida em torno dela, chegando a interromper os estudos por um período para concentrar esforços nos treinos.

Os caminhos se abriram para Samuel, e a entrada nas competições de MMA aconteceu sem a etapa amadora que inicialmente estava prevista. Uma mudança nos planos fez com que a primeira apresentação já valesse pelo cartel profissional.

Em 14 de agosto de 2021, aos 18 anos, venceu João Pedro por nocaute técnico no primeiro round. Depois vieram mais dois triunfos, também por interrupção, diante de Emerson Conceição e William Paiva.

Samuel Sanches - Foto: Divulgação I UFC

Altos e baixos

O começo promissor, no entanto, encontrou um obstáculo na quarta luta. Em julho de 2022, Samuel foi finalizado por Hugo Vargas e sofreu a única derrota de sua carreira até aqui. Para um jovem que ainda tentava entender se seria possível viver do esporte, o resultado colocou em dúvida o caminho escolhido - mas ele já era predestinado a viver o mundo da luta.

"Minha cabeça ficou meio atordoada", conta. A derrota coincidiu com o período em que se preparava para ingressar no Exército, e Samuel cogitou estudar para ser sargento, procurando um de seus mestres para falar sobre a possibilidade.

Recebeu, em troca, uma manifestação de confiança na carreira que começava a construir e na chance de alcançar o UFC. "Eu sempre me apeguei à minha fé, a Deus e aos meus orixás. Eu sempre me apeguei e sempre pedi direcionamento", relata.

Na semana que antecedeu a apresentação ao Exército, pediu uma resposta sobre qual rumo seguir. Na noite da apresentação, veio o sonho com o papel branco e as letras do UFC.

Samuel Sanches - Foto: Divulgação I UFC

Ouvindo o sinal que pediu, Samuel decidiu continuar no MMA e comunicou que não queria mais ser voluntário. E, desse momento em diante, começou uma ascensão que até hoje não acabou.

A reação esportiva começou em novembro daquele mesmo ano, com uma vitória sobre Walef Pereira. Em 2023, venceu Paulo Roberto por finalização e Sérgio Santos por decisão.

No ano seguinte, superou Bruno Justo, Sérgio de Jesus Santos e Severino Neto. Em março de 2025, nocauteou Evaldo Santos em apenas 54 segundos, no Thunder Fight 47.

Malhadinho, apoio e referência

Nesse percurso, Samuel teve ao lado uma referência que já conhecia o caminho, e é conhecido por toda a comunidade da luta na Bahia. Também formado no Galpão da Luta, Jailton Malhadinho ajudou a apresentar o companheiro a um ambiente ainda novo.

O peso-pesado o levou a um evento do UFC em São Paulo e, durante os compromissos de imprensa, chamou atenção para o jovem da equipe, defendendo que seu trabalho fosse observado pela organização.

"Ele é o zero um da equipe. Ele realmente me apadrinhou. Falou de mim, levou o meu nome", afirma. "Ele já tem uma trajetória gigante no mundo da luta, não só dentro do UFC, mas fora também. Então, ele foi uma peça fundamental para ajudar no meu crescimento", reconhece.

Jailton Malhadinho - Foto: Divulgação I UFC

Dois minutos para conquistar o contrato

As portas foram abertas, e Samuel precisou de apenas dois minutos para provar que estava pronto para atravessá-las. Depois da vitória no Thunder Fight, ele chegou a usar uma camisa com uma mensagem de que estava pronto e queria ser visto pelo UFC - e foi.

O convite para o Dana White’s Contender Series, programa que oferece a lutadores a possibilidade de conquistar um contrato com o UFC, finalmente veio em 2025. Samuel recebeu a notícia na casa da avó, lugar onde sempre recebe todas as boas notícias da carreira.

Sem acreditar no que estava acontecendo, iniciou uma preparação de cerca de três meses para enfrentar Chasen Blair. Na viagem, teve a companhia de Felipe Franco, amigo que considera um irmão e que também lutaria naquela edição, ajudando a administrar a adrenalina de competir sob os olhos de Dana White, presidente da organização e responsável por anunciar os contratados ao fim da noite.

Samuel Sanches no Contender Series - Foto: Divulgação I UFC

Em 9 de setembro de 2025, Samuel precisou de dois minutos e um segundo para transformar a oportunidade em contrato. Contra Blair, impôs sua trocação, lidou com a tentativa do adversário de aproximar o combate da grade e encontrou o golpe que encerrou a disputa no primeiro round.

A vitória por nocaute confirmou a oitava conquista consecutiva e provocou uma comemoração dirigida também ao dirigente, que ele procurou após o resultado. "Foi um dia fundamental para mim, na minha vida. Foi o verdadeiro divisor de águas", resume.

A apresentação impressionou Dana White, que elogiou a combinação de golpes e destacou o potencial de um atleta que, na época, tinha apenas 22 anos. O contrato concretizava a oportunidade que Samuel e sua equipe vinham tentando construir nos eventos nacionais.

"Dana White, 2:01 era tudo o que eu precisava para mostrar que estou pronto para me tornar o próximo grande nome da divisão. Basta me enviar o nome, a data e o local. Estou pronto", escreveu.

Como nasceu o "Prodígio"

Aos 22 anos, Samuel conseguiu o sonhado contrato no UFC, e desde antes já mostrava sinais dessa ascensão rápida. No Galpão da Luta, um amigo costumava chamá-lo de "prospecto do MMA", ainda nas primeiras apresentações profissionais.

Quando Samuel e o empresário passaram a discutir um nome para acompanhá-lo nos anúncios, a expressão serviu como ponto de partida. Da conversa nasceu "Prodígio", adotado em inglês como "The Prodigy".

O contrato, porém, não significou uma estreia imediata para o homem prodígio. Samuel tinha um combate previsto para 28 de março de 2026, contra Tofiq Musayev, mas uma lesão grave no bíceps impediu a apresentação.

O lutador sofreu uma ruptura completa e precisou adiar a entrada no octógono da organização. Depois da euforia da contratação, vieram a recuperação e a incerteza sobre quando poderia voltar.

"Foi um momento muito difícil na minha vida, mas, com o apoio da minha equipe, com o apoio da minha família, que foram fundamentais nesse processo para mim, eu consegui dar uma volta por cima", diz.

Samuel Sanches no Contender Series - Foto: Divulgação I UFC

Mesmo após receber a liberação médica, a espera por uma nova luta continuou a incomodá-lo. A ansiedade que havia acompanhado o convite para o Contender reapareceu, e Samuel queria competir, mas ainda precisava de uma data e de um adversário. Mais uma vez, estava na casa da avó quando a notícia chegou.

Naquele dia, deixou o celular sobre uma mesa e foi comer à mesa com a avó. Quando voltou a olhar o aparelho, encontrou mensagens e ligações que anunciavam a oportunidade tão aguardada.

"Assim que eu peguei, várias ligações, várias mensagens, aí eu só fiz chorar. De verdade. Tinha que ser esse o meu momento", lembra.

Já em Nova York, onde chegou na segunda-feira, Samuel fala da semana da estreia com uma felicidade que não tenta esconder. A espera desde o Contender chegará a 431 dias neste sábado. E aos 23 anos, o prodígio será finalmente o atleta mais jovem do UFC 334 e o único estreante da edição.

O primeiro desafio no UFC

O caminho até Evan Elder teve ainda uma mudança de adversário. Segundo o baiano, a possibilidade inicial para esta apresentação era enfrentar Nazim Sadykhov, mas uma lesão do rival alterou o confronto. Samuel já acompanhava as lutas de Elder e recebeu o novo escolhido com entusiasmo.

O americano chega com dez vitórias e duas derrotas, mas parado desde abril de 2025, enquanto o brasileiro tenta ampliar a sequência que o levou ao UFC. Na avaliação de Samuel, o oponente é forte, explosivo e tem qualidade para levar a luta ao chão.

Ainda assim, enxerga uma combinação de estilos capaz de oferecer ao público o tipo de combate de que gosta de participar. "Eu sempre sou respeitador. Eu não sou aquele cara polêmico. Eu odeio polêmica, na verdade. Achei um casamento perfeito para essa luta", afirmou.

Evan Elder no UFC - Foto: Divulgação I UFC

Mas a expectativa, claro, é de ver uma luta tão impactante quanto a vitória sobre Blair - e ele garante que pode conseguir. "Eu tenho certeza que eu vou ganhar na minha estreia, tenho certeza absoluta, porque, como eu te falei, essa data foi separada para mim", garantiu.

O entusiasmo também se estende, claro, à posição no card. Responsável por abrir a programação de combates ao lado de Elder, o soteropolitano quer chamar atenção desde os primeiros minutos. Para quem passou tanto tempo esperando para lutar, ser o primeiro a entrar se tornou muito mais uma alegria do que preocupação.

"Quando fechou a luta, já só botei o rostinho dele naquele alvo e falei: 'Tem que focar nisso aqui agora'", conta.

A Bahia no coração e na ponta das luvas

O UFC 334 terá ainda a presença de outra baiana, Amanda Nunes, em disputa pelo cinturão peso-galo contra Kayla Harrison. Para Samuel, dividir o evento com nomes estabelecidos no esporte representa a chegada a um espaço que antes acompanhava como espectador.

Ao lado de referências como Malhadinho, passa também a ocupar o lugar de alguém em quem outros jovens podem se espelhar, e essa dimensão da estreia tem um peso particular para quem afirma ter crescido sem saber exatamente qual futuro poderia construir.

Hoje, levar o nome de Salvador ao exterior significa tornar visível uma possibilidade que um dia pareceu distante. A vitória, em sua leitura, começa antes do resultado anunciado pelo árbitro, estando também em alcançar aquele espaço e mostrar que outros atletas baianos podem fazer o mesmo percurso.

"Mostrar a nossa cidade, mostrar que lá também tem pessoas que podem levar o nome para longe, para mim, é excepcional. Levar minha família no coração e na ponta das luvas, para mim, é excepcional de verdade", disse.

Quando fala aos meninos que continuam na Bahia e sonham com o UFC, o conselho nasce da lembrança de ter ouvido a mesma mensagem de atletas que já estavam na organização. Samuel admite que agora se reconhece do outro lado daquela conversa, repetindo algo em que precisou acreditar antes de ter um contrato.

"Um dia desses, eu estava vendo pessoas no UFC falando a mesma coisa que eu estou falando: acredite no seu sonho. E é verdade. É verdade. A gente tem que acreditar nos nossos objetivos", afirma.

Futuro promissor

Agora, todos os olhares estão voltados para a estreia de Samuel, que sonha com palcos ainda maiores - mas um de cada vez.

Aos 23 anos, ele não vê necessidade de buscar imediatamente um adversário ranqueado. Prefere acumular lutas, consolidar seu espaço e avançar com humildade, aliando o desejo de ser campeão do UFC e deixar um legado à disposição de respeitar cada etapa.

"Toda próxima luta é a luta mais importante. Eu quero fazer as minhas lutas, fazer o meu dinheiro para melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família, melhorar a minha equipe também", declarou.

"Você não pode mudar as suas raízes, você não pode ser uma pessoa diferente. Subir um degrau por degrau, tudo devagarzinho, com o sapato da humildade, que eu acho que é o mais importante", completou.

O que ele quer hoje, então, é viver a luta, justamente o que mais ama e viveu durante todos esses anos. "É como se tivesse um leão dentro do meu coração, preso, e aí, quando chegasse nesse momento da luta, ele ficasse solto", descreveu.

Neste sábado, esse leão terá um novo endereço. O sonho do papel branco ganhou data, adversário e palco e, pouco a pouco, Samuel promete torná-lo ainda maior.