Salvador recebe final de xadrez estudantil e torneio de tênis de mesa

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O xadrez estudantil baiano conhecerá os destaques da temporada de 2026 neste sábado, 14 - e em Salvador. A capital recebe a sétima e última etapa do Circuito Baiano Estudantil de Xadrez, que reunirá alunos das redes pública e particular de ensino para as partidas decisivas da competição.

Além da decisão do circuito de xadrez, a cidade receberá também o Festival de Tênis de Mesa Ferreira Costa 2026. O evento acontecerá das 8h30 às 12h30, na unidade da Ferreira Costa, nos Barris, e será encerrado com a cerimônia de premiação dos destaques do circuito.

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A competição representa a oportunidade de jovens enxadristas colocarem em prática habilidades desenvolvidas ao longo da temporada, em uma modalidade que exige concentração, raciocínio lógico e capacidade de planejamento.

A última etapa marcará o encerramento do calendário de 2026, reunindo estudantes em torno dos tabuleiros para definir os resultados finais do circuito.

As inscrições custam R$ 50 para estudantes de escolas particulares e R$ 25 para alunos da rede pública. Os interessados poderão garantir a participação até uma hora antes da primeira rodada, por meio do site da Federação Bahiana de Xadrez.

Torneio de tênis de mesa - Foto: Divulgação

Xadrez estudantil encerra temporada em Salvador

Além do caráter esportivo, a modalidade oferece oportunidades de desenvolvimento de habilidades importantes para o ambiente escolar, como atenção, tomada de decisões, resolução de problemas e pensamento estratégico.

Durante as partidas, os estudantes precisam avaliar diferentes possibilidades, antecipar os movimentos dos adversários e administrar o tempo disponível para realizar suas jogadas. A experiência competitiva também proporciona o contato com outros enxadristas e diferentes estilos de jogo.

Torneio de xadrez estudantil - Foto: Divulgação

Festival de tênis de mesa também acontece neste sábado

Quanto ao tênis de mesa, a competição, realizada pela Federação de Tênis de Mesa da Bahia e pela Academia Baiana de Tênis de Mesa, reunirá atletas de diferentes cidades do estado e oferecerá atividades destinadas à apresentação da modalidade ao público.

Entre as atrações estão um torneio gratuito para iniciantes não federados, experiências esportivas e um desafio de saque. O festival contará ainda com mais de R$ 3 mil em premiações e brindes.

A realização simultânea das duas competições permitirá que estudantes, atletas e familiares acompanhem diferentes modalidades esportivas ao longo da manhã.

Torneio de tênis de mesa - Foto: Divulgação

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever até uma hora antes da primeira rodada dos torneios, por meio do site de inscrições.