LUTA
Baiano estreia no UFC em dezembro; conheça quem é
Lutador do interior do estado faz luta de abertura no último evento numerado do ano
Em um card recheado de brasileiros, o baiano Roque Conceição enfrenta o peruano Nilson 'El Rayo' Rojas pela categoria dos pesos-moscas na tradicional T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 12 de dezembro.
O estreante se une a Alex Poatã, que enfrenta o russo Sergei Pavlovich, numa tentativa de uma revanche contra Ciryl Gane, pelos pesos pesados, enquanto Diego Lopes e Charles 'do Bronx' Oliveira disputam o cinturão BMF.
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Conheça um pouco mais do atleta
Natural de São Félix, se mudou para São Paulo em 2019 para se tornar atleta profissional. Em 2025, recebeu a oportunidade de lutar no Dana White’s Contender Series (DWCS), uma das principais portas de entrada para o UFC, mas acabou derrotado por nocaute.
Mas a verdadeira vitória veio em 2026, no dia 6 de outubro, quando novamente lutou no DWCS e venceu o também peruano Alexander Chavez com um triângulo, após rounds repletos de quedas e transições no solo.
Com pouco mais de dois meses após a assinatura do contrato, o baiano tenta se provar como parte do futuro da categoria, que passou pouco mais de dois anos dominada pelo, também brasileiro, Alexandre Pantoja.
Confira card completo
Lutas principais
Peso-leve: Charles Oliveira x Diego Lopes
Peso-pesado: Alex Pereira x Sergei Pavlovich
Peso-mosca: Brandon Moreno x Charles Johnson
Peso-médio: Damian Pinas x Baisangur Susurkaev
Peso-galo: Kyler Phillips x Ethyn Ewing
Lutas preliminares:
Peso-galo feminino: Jacqueline Cavalcanti x Michelle Montague
Peso meio-pesado: Quentin Pasley x Junior Tafa
Peso-mosca: Roque Conceição Jr. x Nilson Rojas