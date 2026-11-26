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Em um card recheado de brasileiros, o baiano Roque Conceição enfrenta o peruano Nilson 'El Rayo' Rojas pela categoria dos pesos-moscas na tradicional T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 12 de dezembro.

O estreante se une a Alex Poatã, que enfrenta o russo Sergei Pavlovich, numa tentativa de uma revanche contra Ciryl Gane, pelos pesos pesados, enquanto Diego Lopes e Charles 'do Bronx' Oliveira disputam o cinturão BMF.

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Conheça um pouco mais do atleta

Natural de São Félix, se mudou para São Paulo em 2019 para se tornar atleta profissional. Em 2025, recebeu a oportunidade de lutar no Dana White’s Contender Series (DWCS), uma das principais portas de entrada para o UFC, mas acabou derrotado por nocaute.

Mas a verdadeira vitória veio em 2026, no dia 6 de outubro, quando novamente lutou no DWCS e venceu o também peruano Alexander Chavez com um triângulo, após rounds repletos de quedas e transições no solo.

Com pouco mais de dois meses após a assinatura do contrato, o baiano tenta se provar como parte do futuro da categoria, que passou pouco mais de dois anos dominada pelo, também brasileiro, Alexandre Pantoja.

Confira card completo

Lutas principais

Peso-leve: Charles Oliveira x Diego Lopes

Peso-pesado: Alex Pereira x Sergei Pavlovich

Peso-mosca: Brandon Moreno x Charles Johnson

Peso-médio: Damian Pinas x Baisangur Susurkaev

Peso-galo: Kyler Phillips x Ethyn Ewing

Lutas preliminares:

Peso-galo feminino: Jacqueline Cavalcanti x Michelle Montague

Peso meio-pesado: Quentin Pasley x Junior Tafa

Peso-mosca: Roque Conceição Jr. x Nilson Rojas