BAHIA NO MUNDO
Baiano Samuel Sanches perde estreia no UFC após 8 vitórias seguidas
Lutador de 23 anos foi superado pelo norte-americano Evan Elder por decisão unânime
O baiano Samuel Sanches teve a sequência de oito vitórias consecutivas interrompida neste sábado, 14, em sua estreia no Ultimate Fighting Championship (UFC).
Aos 23 anos, o lutador foi superado pelo norte-americano Evan Elder por decisão unânime dos juízes, na luta de abertura do UFC 334, realizado no Madison Square Garden, em Nova York.
Representante da categoria peso-leve (até 70,3 kg), Sanches perdeu os três rounds, com os juízes registrando o placar de 30 a 26 nas três papeletas. Durante o confronto, Elder conseguiu machucar o baiano logo no início e assumiu o controle de boa parte da luta.
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O brasileiro ainda acertou golpes e abriu um corte no adversário, mas perdeu um ponto após segurar a grade do octógono.
Com a derrota, o atleta passa a acumular 11 vitórias e duas derrotas no cartel profissional. Do outro lado, Elder chegou ao quarto triunfo consecutivo na organização.
Trajetória até o UFC
Conhecido como "O Prodígio", Samuel Sanches conquistou uma vaga na principal organização de MMA do mundo em setembro de 2025. Na ocasião, garantiu o contrato após nocautear Chasen Blair ainda no primeiro round do Dana White's Contender Series, programa que seleciona lutadores para o UFC.
A estreia, no entanto, precisou ser adiada após uma lesão durante os treinamentos. O baiano sofreu uma ruptura no ligamento do bíceps, passou por cirurgia e precisou cumprir um período de fisioterapia antes de voltar a se preparar para competir.
Antes de entrar no octógono em Nova York, Sanches demonstrou confiança e chegou a prometer um nocaute rápido sobre Elder. O resultado, porém, foi diferente do esperado.