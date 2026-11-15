Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

COMANDO RENOVADO

Pedrinho vence eleição do Vasco com mais de 4,5 mil votos

Mandato será válido pelos próximos três anos

Brenda Roberta
Por
Mandatário superou três concorrentes na votação deste sábado, 14, e destacou a expectativa de um Vasco mais forte no próximo triênio.
Mandatário superou três concorrentes na votação deste sábado, 14, e destacou a expectativa de um Vasco mais forte no próximo triênio. - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho foi reeleito presidente do Vasco da Gama neste sábado, 14, e seguirá à frente do clube pelos próximos três anos. O atual mandatário recebeu 4.575 votos dos associados, resultado que garantiu sua permanência no cargo com ampla vantagem sobre os concorrentes.

Ao todo, 5.875 sócios participaram da votação, realizada no Rio de Janeiro. Após a confirmação da vitória, Pedrinho destacou o clima de tranquilidade durante o processo eleitoral e afirmou que espera um novo ciclo de fortalecimento do clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Desde a eleição passada a gente tem mostrado uma dignidade. Uma eleição sem violência, sem agressões. É uma prova de que as mudanças vêm acontecendo. Meu primeiro triênio foi muito duro, de reconstrução e desafios. Agora, com esperança de um Vasco mais forte, até com a chegada de um investidor”, comemorou.

Leia Também:

SEPARAÇÃO

“Não sou crente”: Joana Sanz explica fim do casamento com Daniel Alves
“Não sou crente”: Joana Sanz explica fim do casamento com Daniel Alves imagem

ESPORTES

Campeão mundial pede demissão de Ancelotti após derrota para o Japão
Campeão mundial pede demissão de Ancelotti após derrota para o Japão imagem

ESPORTES

Expulso contra o Japão, Raphinha pode deixar a Seleção? Entenda o caso
Expulso contra o Japão, Raphinha pode deixar a Seleção? Entenda o caso imagem

Veja como ficou a votação no Vasco

  • Pedrinho: 4.575 votos
  • Sérgio Frias: 480 votos
  • Raul Lima Neto: 452 votos
  • Pedro Strozenberg: 323 votos
  • Votos em branco: 18
  • Votos nulos: 27

Investidor da SAF apoiou reeleição de Pedrinho

A reeleição contou com o apoio de Marcos Lamacchia, sócio da Almirante Participações e responsável por deter 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco.

O empresário teria incentivado Pedrinho a disputar um novo mandato e também prometido investimentos no quadro associativo do clube, embora esse aporte não esteja previsto em contrato.

Pelo acordo da SAF, o clube associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, mantém os outros 10% do futebol.

A participação de Lamacchia e a expectativa de novos investimentos aparecem como parte do cenário que Pedrinho terá pela frente no próximo triênio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte SAF vasco

Relacionadas

Mais lidas