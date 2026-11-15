Pedrinho vence eleição do Vasco com mais de 4,5 mil votos

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Pedrinho foi reeleito presidente do Vasco da Gama neste sábado, 14, e seguirá à frente do clube pelos próximos três anos. O atual mandatário recebeu 4.575 votos dos associados, resultado que garantiu sua permanência no cargo com ampla vantagem sobre os concorrentes.

Ao todo, 5.875 sócios participaram da votação, realizada no Rio de Janeiro. Após a confirmação da vitória, Pedrinho destacou o clima de tranquilidade durante o processo eleitoral e afirmou que espera um novo ciclo de fortalecimento do clube.

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“Desde a eleição passada a gente tem mostrado uma dignidade. Uma eleição sem violência, sem agressões. É uma prova de que as mudanças vêm acontecendo. Meu primeiro triênio foi muito duro, de reconstrução e desafios. Agora, com esperança de um Vasco mais forte, até com a chegada de um investidor”, comemorou.

Veja como ficou a votação no Vasco

Pedrinho: 4.575 votos

Sérgio Frias: 480 votos

Raul Lima Neto: 452 votos

Pedro Strozenberg: 323 votos

Votos em branco: 18

Votos nulos: 27

Investidor da SAF apoiou reeleição de Pedrinho

A reeleição contou com o apoio de Marcos Lamacchia, sócio da Almirante Participações e responsável por deter 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco.

O empresário teria incentivado Pedrinho a disputar um novo mandato e também prometido investimentos no quadro associativo do clube, embora esse aporte não esteja previsto em contrato.

Pelo acordo da SAF, o clube associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, mantém os outros 10% do futebol.

A participação de Lamacchia e a expectativa de novos investimentos aparecem como parte do cenário que Pedrinho terá pela frente no próximo triênio.