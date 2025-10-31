Blue Run Salvador: corrida em Salvador promove ação no Novembro Azul

Blue Run Salvador - Foto: Divulgação

A Blue Run Salvador chega à sua quarta edição em 2025 consolidada como um dos maiores eventos de promoção da saúde e prevenção do câncer do Nordeste. O evento acontece no dia 2 de novembro e é oficialmente integrado no calendário esportivo de Salvador.

Com mais de 2 mil inscritos e inscrições esgotadas há mais de uma semana, a prova será realizada no dia 2 de novembro, o evento se consolida como um marco da campanha Novembro Azul, que alerta para o câncer de próstata e incentiva hábitos de vida saudáveis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Criada pelo Grupo Uroclínica da Bahia e idealizada pelos médicos Dr. Nilo Jorge Leão, Dr. Leonardo Calazans e Dr. Felipe Pinho, a corrida une esporte, solidariedade e conscientização em um só movimento.

Idealizada inicialmente para estimular os homens a cuidarem da própria saúde, a Blue Run ultrapassou barreiras e hoje mobiliza mulheres, famílias inteiras e profissionais de saúde. O propósito segue o mesmo: inspirar uma mudança cultural em torno da prevenção e do autocuidado, reforçando que atividade física é uma poderosa aliada no combate ao sedentarismo, ao estresse e ao câncer.

Em 2024, a corrida ganhou o reforço institucional do Grupo RG+, com Ricardo Cedraz e Humberto Cedraz Filho, e da Kiolo, que se uniram à Uroclínica da Bahia para ampliar o impacto social do projeto. A parceria fortaleceu a estrutura e impulsionou a visibilidade da iniciativa, que atinge repercussão nacional e reúne artistas, políticos, influenciadores e profissionais da saúde engajados na causa.

A edição 2025 também traz uma novidade especial: a premiação para os corredores campeões, com destaque para as categorias PCD, reafirmando o compromisso da organização com a inclusão, a igualdade de oportunidades e o incentivo ao esporte. No total, serão mais de R$ 21 mil em prêmios.

O crescimento da Blue Run reflete o engajamento do público e a força da mensagem que move o evento: “prevenir é o melhor tratamento”. Reconhecida oficialmente como evento esportivo da capital baiana, a corrida já mira o futuro: em 2026, se transformará na Meia-Maratona Blue Run Salvador, consolidando seu espaço no coração e no calendário esportivo da Bahia.