COPA DO MUNDO FEMININA SUB-20
Brasil cai para Espanha nas quartas e dá adeus ao Mundial Sub-20
Seleção Brasileira foi derrotada por 1 a 0
O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A seleção brasileira perdeu por 1 a 0 para a Espanha na tarde deste sábado, 19, pelas quartas de final da competição, disputada na Polônia. O único gol da partida foi marcado por Pau Comendador ainda no primeiro tempo.
A eliminação mantém o Brasil sem conquistar o título mundial da categoria. A equipe encerrou sua participação com três vitórias na fase de grupos, um empate com os Estados Unidos nas oitavas de final e a derrota para a Espanha nas quartas.
Ao longo da competição, a seleção brasileira marcou nove gols e sofreu três.
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A Espanha, por outro lado, mantém os 100% de aproveitamento e sofreu apenas um gol durante o Mundial. A equipe espanhola já marcou 19 vezes na competição e agora terá a Itália pela frente na semifinal. As italianas derrotaram a Coreia do Sul neste sábado.
O confronto entre Espanha e Itália está marcado para quarta-feira, às 10h.
Do outro lado da chave, Coreia do Norte x Canadá e Nigéria x Colômbia completam a programação das quartas de final.