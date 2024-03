Brasil fará amistoso antes da Copa América; saiba adversário | A TARDE

Na preparação para a Copa América e sob novo comando, a Seleção Brasileira fará uma sequência de amistosos antes da estreia na competição, que será em junho. Nesta terça-feira, 17, a Federação dos Estados Unidos confirmou um amistoso diante do Brasil no dia 12 de junho. Anteriormente, na mesma parada, a amarelinha ainda enfrentará o México, no dia 8.

Em busca do 10º título na competição, o Brasil estreia na Copa América, pelo Grupo D, no dia 24 de junho contra a Seleção de Honduras ou Costa Rica, equipes que ainda lutam pela vaga na repescagem. Na sequência, no dia 28, jogará contra o Paraguai. Para finalizar a primeira fase, enfrenta a Colômbia, semifinalista da edição passada, no dia 2 de julho.

Anteriormente, ainda na sequência de preparação, o Brasil fará dois jogos contra Seleções europeias: Inglaterra e Espanha. No dia 23 de março a amarelinha joga contra os ingleses no estádio de Wembley, em Londres. Posteriormente, três dias depois, enfrenta os espanhois no Santiago Bernabéu, em Madri.

Ainda nesta semana, na sexta-feira, 1, o técnico Dorival Júnior divulgará a lista de convocados para os confrontos do mês de março, que marcará a estreia do treinador à frente da Seleção pentacampeã do mundo.

Calendário de amistoso:

23 de março - Inglaterra x Brasil, às 16h - Wembley, Londres

26 de março - Espanha x Brasil, às 17h30 - Santiago Bernabéu, Madri

08 de junho - Brasil x México - horário e sede a confirmar

12 de junho - EUA x Brasil, às 21h - Camping World Stadium, Orlando

Sobre o amistoso, o técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, afirmou que o amistoso será especial e exaltou a seleção brasileira, que segundo ele, conta com jogadores extremamente talentosos.

“Ter a oportunidade de jogar contra o Brasil é especial. Quando se fala em querer desafiar os melhores times do mundo, não se pode pedir muito melhor que o Brasil. Com seu conjunto de jogadores extremamente talentosos e rico histórico de sucesso no cenário mundial, este certamente será um grande jogo de preparação para a Copa América”, afirmou o treinador.