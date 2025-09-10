Brasil no atletismo: conheça campeão baiano sem nem um ano de carreira

Ellen Brito e Cauan dos Santos, atletas de atletismo - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Durante as tão esperadas Olimpíadas, o país inteiro acompanha o atletismo - mas há quem viva a realidade do esporte todos os dias, correndo em direção aos maiores palcos do mundo enquanto carregam a bandeira da Bahia. Entre os 29 contemplados do Programa Bolsa Atleta do Sesi, aparecem diversos atletas do futuro cenário do atletismo baiano, dando esperanças quanto ao desenvolvimento do esporte no país.

Fazendo parte do grupo, aparecem Ellen Brito, de 18 anos, e Cauan dos Santos de 21, ambos jovens promissores no esporte que miram nos maiores palcos do atletismo mundial.

C rescendo em disparada

Cauan dos Santos, de 21 anos, é a prova viva de que o talento encontra caminho quando há oportunidade. Apaixonado por correr desde a infância, só conseguiu iniciar sua carreira no atletismo recentemente, já adulto.

“Sempre fui reconhecido por ser rápido nas brincadeiras de criança. Sempre sonhei em praticar, mas não tinha oportunidade. Conheci um amigo, que hoje é meu colega de treino, pelo Instagram, e foi através dele que comecei”, relembra.

Mesmo com pouco tempo de prática, os resultados vieram rapidamente. “Tenho menos de um ano no atletismo e já fui campeão baiano. Foi minha segunda competição oficial. Na primeira, disputei no sub-23. Na segunda, fui direto para o adulto, que é geral. Quando venci, passou um filme na minha cabeça, de muito treinamento e batalha”, conta.

Corrida no sangue

Filha de um atleta, Ellen cresceu no ritmo das pistas: “Desde os quatro anos meu pai me colocou nesse caminho. Eu treinava, treinava e fui pegando uma paixão enorme pelo esporte. A partir dos 14, 15, 16 anos comecei a competir e a viajar”.

O esporte corre no sangue, e é justamente o apoio paterno sua maior motivação. “Meu pai sempre acreditou em mim. Ele acorda às quatro da manhã para ir treinar comigo, depois vai trabalhar. Onde tem treino ou competição, ele está lá, me levando, me acompanhando. Então corro não só pela paixão pelo atletismo, mas também para dar orgulho a ele”, conta.

Até aqui, sua trajetória já soma conquistas importantes. Em 2023, no Campeonato Norte-Nordeste, Ellen fez sua primeira viagem interestadual e voltou com a medalha de bronze, sendo a única atleta baiana a subir ao pódio.

“Foi muito especial. Foi minha primeira competição fora, e quando trouxe aquela medalha para Salvador e para o estado, passou um filme na minha cabeça, de muito treino e de toda a batalha que a gente trava. A primeira pista a gente nunca esquece”, disse.

Hoje, seu sonho é claro: “Quero chegar às Olimpíadas. Sou dedicada, esforçada, e corro para garantir uma vida estável para meus pais. É isso que me move". Para isso, Ellen se espelha em suas ídolas, com destaque para Núbia de Oliveira. "Ela veio de baixo, cresceu no esporte e hoje faz sucesso. É um exemplo para mim", conta.

Futuro no atletismo

Tanto Ellen quanto Cauan têm como meta máxima chegar aos Jogos Olímpicos. “O sonho é estar no maior palco do esporte. Um dia, quando me virem lá em cima, quero que saibam que sou uma menina dedicada, que sempre pensou em dar uma vida melhor aos pais e nunca deixou de lutar”, define Ellen. Já Cauan resume sua trajetória em poucas palavras: "Sou um jovem sonhador que escolheu correr atrás".

Entre medalhas conquistadas e treinos às quatro da manhã, Ellen e Cauan representam a esperança de um atletismo baiano cada vez mais forte. Com a disciplina dos treinos, o apoio familiar e o talento que já se prova, os dois mostram que o futuro, para ambos, está escrito em uma palavra: Olimpíadas.