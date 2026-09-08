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Brasil só tem duas indicações à Bola de Ouro; veja lista de indicados
Premiação acontecerá excepcionalmente em Londres, na Inglaterra, homenageando Stanley Matthews
O mundo está perto de conhecer novos Bolas de Ouro - a revista France Football revelou, nesta terça-feira, 8, os indicados à Bola de Ouro 2026, prêmio que reconhece os melhores jogadores, treinadores, goleiros e clubes da temporada 2025/26. A cerimônia será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.
A mudança de sede marca uma quebra na sequência recente da premiação, que desde 2019 acontecia no Théâtre du Châtelet, em Paris. A escolha da capital inglesa foi definida como homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956, há exatamente 70 anos.
A lista de jogadores e jogadoras indicadas ainda não foi divulgada. Até então, foram anunciadas as indicações a goleiro e goleira do ano, técnico do ano no masculino e no feminino, e clube do ano em ambas as categorias.
Londres receberá cerimônia pela primeira vez
A homenagem a Stanley Matthews tem peso histórico. O ex-atacante inglês recebeu a primeira Bola de Ouro em 1956, prêmio criado pelo jornalista Gabriel Hanot, em uma cerimônia simples realizada em Blackpool.
Nos últimos anos, a entrega passou por locais simbólicos de Paris, como a Torre Eiffel, o Grand Palais e, mais recentemente, o Théâtre du Châtelet. O local exato da cerimônia de 2026 em Londres ainda não foi divulgado pelos organizadores.
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Flamengo concorre a Clube do Ano
Em uma lista quase sem Brasil, o Flamengo é o único representante dos clubes sul-americanos na premiação. O clube carioca foi indicado ao prêmio de Clube do Ano masculino após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2025.
O Rubro-Negro disputa a categoria com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain, sendo o único clube não-europeu na disputa.
Lorena representa o Brasil
Além do Rubro-Negro, o Brasil se fez presente na lista com Lorena, goleira brasileira do Kansas City. Aos 29 anos, Lorena é uma das principais jogadoras do país, tendo conquistado a Copa América com o Brasil em 2025, nos pênaltis.
Antes disso, foi destaque no prata das Olimpíadas de 2024, e se tornou a única goleira na história da Copa América a atuar em todas as partidas de uma edição e não sofrer nenhum gol, em 2022.
Indicados ao Troféu Yashin de melhor goleiro
- Yassine Bounou - Al-Hilal/Marrocos
- Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
- Gregor Kobel - Borussia Dortmund/Suíça
- Joan García - Barcelona/Espanha
- Édouard Mendy - Al-Ahli/Senegal
- Emiliano Martínez - Aston Villa e Chelsea/Argentina
- David Raya - Arsenal/Espanha
- Vozinha - GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde
- Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha
- Matvey Safonov - PSG/Rússia
Indicadas a Melhor Goleira do Ano
- Ann-Katrin Berger - Gotham FC/Alemanha
- Cata Coll - Barcelona/Espanha
- Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra
- Lorena - Kansas City/Brasil
- Ayaka Yamashita - Manchester City/Japão
Indicados a Técnico do Ano no masculino
- Mikel Arteta - Arsenal
- Luis de La Fuente - Espanha
- Unai Emery - Aston Villa
- Vincent Kompany - Bayern de Munique
- Luis Enrique - PSG
Indicados a Técnico do Ano no feminino
- Jonatan Giráldez - OL Lyonnes
- Andrée Jeglertz - Manchester City
- Nils Nielsen - Japão
- Pere Romeu - Barcelona
- Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken
Indicados a Clube do Ano no masculino
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Indicados a Clube do Ano no feminino
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- OL Lyonnes