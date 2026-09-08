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MUDOU DE LUGAR!

Brasil só tem duas indicações à Bola de Ouro; veja lista de indicados

Premiação acontecerá excepcionalmente em Londres, na Inglaterra, homenageando Stanley Matthews

Marina Branco
Por
Bola de Ouro
Bola de Ouro - Foto: France Football

O mundo está perto de conhecer novos Bolas de Ouro - a revista France Football revelou, nesta terça-feira, 8, os indicados à Bola de Ouro 2026, prêmio que reconhece os melhores jogadores, treinadores, goleiros e clubes da temporada 2025/26. A cerimônia será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

A mudança de sede marca uma quebra na sequência recente da premiação, que desde 2019 acontecia no Théâtre du Châtelet, em Paris. A escolha da capital inglesa foi definida como homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956, há exatamente 70 anos.

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A lista de jogadores e jogadoras indicadas ainda não foi divulgada. Até então, foram anunciadas as indicações a goleiro e goleira do ano, técnico do ano no masculino e no feminino, e clube do ano em ambas as categorias.

Stanley Matthews
Stanley Matthews - Foto: Reprodução I Instagram

Londres receberá cerimônia pela primeira vez

A homenagem a Stanley Matthews tem peso histórico. O ex-atacante inglês recebeu a primeira Bola de Ouro em 1956, prêmio criado pelo jornalista Gabriel Hanot, em uma cerimônia simples realizada em Blackpool.

Nos últimos anos, a entrega passou por locais simbólicos de Paris, como a Torre Eiffel, o Grand Palais e, mais recentemente, o Théâtre du Châtelet. O local exato da cerimônia de 2026 em Londres ainda não foi divulgado pelos organizadores.

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Flamengo concorre a Clube do Ano

Em uma lista quase sem Brasil, o Flamengo é o único representante dos clubes sul-americanos na premiação. O clube carioca foi indicado ao prêmio de Clube do Ano masculino após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2025.

O Rubro-Negro disputa a categoria com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain, sendo o único clube não-europeu na disputa.

Flamengo campeão da Libertadores
Flamengo campeão da Libertadores - Foto: Divulgação I Flamengo

Lorena representa o Brasil

Além do Rubro-Negro, o Brasil se fez presente na lista com Lorena, goleira brasileira do Kansas City. Aos 29 anos, Lorena é uma das principais jogadoras do país, tendo conquistado a Copa América com o Brasil em 2025, nos pênaltis.

Antes disso, foi destaque no prata das Olimpíadas de 2024, e se tornou a única goleira na história da Copa América a atuar em todas as partidas de uma edição e não sofrer nenhum gol, em 2022.

Lorena pela Seleção Brasileira
Lorena pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Indicados ao Troféu Yashin de melhor goleiro

  • Yassine Bounou - Al-Hilal/Marrocos
  • Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
  • Gregor Kobel - Borussia Dortmund/Suíça
  • Joan García - Barcelona/Espanha
  • Édouard Mendy - Al-Ahli/Senegal
  • Emiliano Martínez - Aston Villa e Chelsea/Argentina
  • David Raya - Arsenal/Espanha
  • Vozinha - GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde
  • Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha
  • Matvey Safonov - PSG/Rússia

Indicadas a Melhor Goleira do Ano

  • Ann-Katrin Berger - Gotham FC/Alemanha
  • Cata Coll - Barcelona/Espanha
  • Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra
  • Lorena - Kansas City/Brasil
  • Ayaka Yamashita - Manchester City/Japão

Indicados a Técnico do Ano no masculino

  • Mikel Arteta - Arsenal
  • Luis de La Fuente - Espanha
  • Unai Emery - Aston Villa
  • Vincent Kompany - Bayern de Munique
  • Luis Enrique - PSG

Indicados a Técnico do Ano no feminino

  • Jonatan Giráldez - OL Lyonnes
  • Andrée Jeglertz - Manchester City
  • Nils Nielsen - Japão
  • Pere Romeu - Barcelona
  • Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken

Indicados a Clube do Ano no masculino

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • Paris Saint-Germain

Indicados a Clube do Ano no feminino

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • OL Lyonnes
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