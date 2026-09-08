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Brasil tem quatro indicações à Bola de Ouro; veja lista de indicados

Premiação acontecerá excepcionalmente em Londres, na Inglaterra, homenageando Stanley Matthews

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Bola de Ouro
Bola de Ouro - Foto: France Football

O mundo está perto de conhecer novos Bolas de Ouro - a revista France Football revelou, nesta terça-feira, 8, os indicados à Bola de Ouro 2026, prêmio que reconhece os melhores jogadores, treinadores, goleiros e clubes da temporada 2025/26. A cerimônia será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

A mudança de sede marca uma quebra na sequência recente da premiação, que desde 2019 acontecia no Théâtre du Châtelet, em Paris. A escolha da capital inglesa foi definida como homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956, há exatamente 70 anos.

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Stanley Matthews
Stanley Matthews - Foto: Reprodução I Instagram

Londres receberá cerimônia pela primeira vez

A homenagem a Stanley Matthews tem peso histórico. O ex-atacante inglês recebeu a primeira Bola de Ouro em 1956, prêmio criado pelo jornalista Gabriel Hanot, em uma cerimônia simples realizada em Blackpool.

Nos últimos anos, a entrega passou por locais simbólicos de Paris, como a Torre Eiffel, o Grand Palais e, mais recentemente, o Théâtre du Châtelet. O local exato da cerimônia de 2026 em Londres ainda não foi divulgado pelos organizadores.

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Gabriel Magalhães e Marquinhos

Entre os jogadores, dois brasileiros estão na corrida pela Bola de Ouro de 2026 - Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain.

De um lado, Gabriel foi essencial na conquista da Premier League, disputando 32 partidas, anotando 3 gols e dando 4 assistências, ajudando o time a garantir 17 jogos sem sofrer gols.

Além disso, foi destaque na campanha da Champions League, ajudando os Gunners a chegarem à final e ficando em segundo lugar no torneio. Na Champions, Gabriel jogou 12 jogos, marcou contra o Atlético de Madrid e foi eleito para a Seleção da Temporada da UEFA Champions League, apesar de ter desperdiçado o pênalti decisivo na final.

Gabriel Magalhães pelo Arsenal
Gabriel Magalhães pelo Arsenal - Foto: Divulgação I Arsenal

Já Marquinhos foi o capitão do PSG bicampeão da Champions, superando o Arsenal de Gabriel nos pênaltis. Além disso, venceu mais uma taça da Ligue 1, jogando 48 partidas e marcando dois gols na temporada.

Nesta temporada, Marquinhos se tornou o jogador brasileiro com mais partidas na história da Champions League, atingindo 121 jogos na semifinal diante do Bayern, além de ser parte da Seleção da Champions e receber o prêmio UEFA Respect por sua postura de liderança.

Marquinhos com o PSG
Marquinhos com o PSG - Foto: Frank Fife | AFP

Flamengo concorre a Clube do Ano

Em uma lista quase sem Brasil, o Flamengo é o único representante dos clubes sul-americanos na premiação. O clube carioca foi indicado ao prêmio de Clube do Ano masculino após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2025.

O Rubro-Negro disputa a categoria com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain, sendo o único clube não-europeu na disputa.

Flamengo campeão da Libertadores
Flamengo campeão da Libertadores - Foto: Divulgação I Flamengo

Lorena representa o Brasil

Além do Rubro-Negro, o Brasil se fez presente na lista com Lorena, goleira brasileira do Kansas City. Aos 29 anos, Lorena é uma das principais jogadoras do país, tendo conquistado a Copa América com o Brasil em 2025, nos pênaltis.

Antes disso, foi destaque no prata das Olimpíadas de 2024, e se tornou a única goleira na história da Copa América a atuar em todas as partidas de uma edição e não sofrer nenhum gol, em 2022.

Lorena pela Seleção Brasileira
Lorena pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Indicados a Melhor Jogador

  • Jude Bellingham - Real Madrid/Inglaterra
  • Pau Cubarsí - Barcelona/Espanha
  • Marc Cucurella - Real Madrid/Espanha
  • Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain/França
  • Luis Díaz - Bayern de Munique/Colômbia
  • Bruno Fernandes - Manchester United/Portugal
  • Gabriel Magalhães - Arsenal/Brasil
  • Erling Haaland - Manchester City/Noruega
  • Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain/Marrocos
  • Harry Kane - Bayern de Munique/Inglaterra
  • Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain/Geórgia
  • Lamine Yamal - Barcelona/Espanha
  • Sadio Mané - Al-Nassr/Senegal
  • Marquinhos - Paris Saint-Germain/Brasil
  • Lautaro Martínez - Inter de Milão/Argentina
  • Kylian Mbappé - Real Madrid/França
  • Nuno Mendes - Paris Saint-Germain/Portugal
  • Lionel Messi - Inter Miami/Argentina
  • João Neves - Paris Saint-Germain/Portugal
  • Michael Olise - Bayern de Munique/França
  • Willian Pacho - Paris Saint-Germain/Equador
  • Julián Quiñones - Al-Qadsiah/Colômbia
  • Declan Rice - Arsenal/Inglaterra
  • Rodri - Barcelona/Espanha

Indicadas a Melhor Jogadora

  • Selma Bacha - Lyon/França
  • Barbra Banda - Orlando Pride/Zâmbia
  • Klara Bühl - Bayern de Munique/Alemanha
  • Esmee Brugts - Barcelona/Holanda
  • Mariona Caldentey - Arsenal/Espanha
  • Cata Coll - Barcelona/Espanha
  • Scarlett Camberos - Club América/México
  • Kerstin Casparij - Manchester City/Holanda
  • Temwa Chawinga - Kansas City/Malawi
  • Melchie Dumornay - Lyon/Haiti
  • Caroline Graham Hansen - Barcelona/Noruega
  • Alex Greenwood - Manchester City/Inglaterra
  • Patri Guijarro - Barcelona/Espanha
  • Pernille Harder - Bayern de Munique/Dinamarca
  • Rose Lavelle - Gotham FC/Estados Unidos
  • Yui Hasegawa - Manchester City/Japão
  • Mapi León - Barcelona/Espanha
  • Lorena - Kansas City/Brasil
  • Melvine Malard - Chelsea/França
  • Manaka Matsukubo - Chelsea/Japão
  • Vivianne Miedema - Manchester City/Holanda
  • Ewa Pajor - Barcelona/Polônia
  • Cláudia Pina - Barcelona/Espanha
  • Alexia Putellas - London City/Espanha
  • Wendie Renard - Lyon/França
  • Alessia Russo - Arsenal/Inglaterra
  • Khadija Shaw - Manchester City/Jamaica
  • Momoko Tanikawa - Bayern de Munique/Japão
  • Caroline Weir - Real Madrid/Escócia
  • Tessa Wullaert - Inter de MIlão/Bélgica

Indicados ao Troféu Yashin de melhor goleiro

  • Yassine Bounou - Al-Hilal/Marrocos
  • Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
  • Gregor Kobel - Borussia Dortmund/Suíça
  • Joan García - Barcelona/Espanha
  • Édouard Mendy - Al-Ahli/Senegal
  • Emiliano Martínez - Aston Villa e Chelsea/Argentina
  • David Raya - Arsenal/Espanha
  • Vozinha - GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde
  • Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha
  • Matvey Safonov - PSG/Rússia

Indicadas a Melhor Goleira do Ano

  • Ann-Katrin Berger - Gotham FC/Alemanha
  • Cata Coll - Barcelona/Espanha
  • Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra
  • Lorena - Kansas City/Brasil
  • Ayaka Yamashita - Manchester City/Japão

Indicados a Técnico do Ano no masculino

  • Mikel Arteta - Arsenal
  • Luis de La Fuente - Espanha
  • Unai Emery - Aston Villa
  • Vincent Kompany - Bayern de Munique
  • Luis Enrique - PSG

Indicados a Técnico do Ano no feminino

  • Jonatan Giráldez - OL Lyonnes
  • Andrée Jeglertz - Manchester City
  • Nils Nielsen - Japão
  • Pere Romeu - Barcelona
  • Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken

Indicados a Clube do Ano no masculino

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • Paris Saint-Germain

Indicados a Clube do Ano no feminino

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • OL Lyonnes
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Tags

bola de ouro flamengo Gabriel Magalhães Indicados Marquinhos

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