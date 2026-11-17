Os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram o fim do limite de partidas para transferências de jogadores entre equipes da mesma divisão. A mudança foi definida nesta terça-feira, 17, durante reunião organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Hotel Windsor Marapendi, no Rio de Janeiro, e será válida a partir da temporada de 2027.

Atualmente, um jogador que disputa 12 partidas por uma equipe não pode ser transferido para outro clube da mesma divisão na mesma edição do Brasileirão. Caso entre em campo pela 13ª vez, fica impedido de defender outra equipe no torneio.

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Com a aprovação, a restrição por número de jogos será extinta, permitindo que os atletas mudem de clube durante a temporada, desde que respeitadas as demais regras de registro e transferência.

A proposta foi apresentada após uma demanda dos próprios clubes na reunião anterior. Para avaliar a mudança, a CBF elaborou três cenários:

manter o limite atual de 12 partidas,

ampliar a restrição para 19 jogos

ou eliminar a quantidade máxima de atuações.

A discussão também levou em consideração o calendário do Campeonato Brasileiro de 2027, que terá 19 rodadas disputadas antes da abertura da segunda janela de transferências.

Entenda o motivo da mudança

O fim da restrição foi sugerido pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, durante uma reunião realizada em setembro. Na ocasião, o dirigente defendeu que a flexibilização das transferências no mercado interno poderia ampliar as opções dos clubes na busca por reforços.

A proposta também foi justificada por outros dois argumentos apresentados pelas equipes. Um deles é que a regra acabava penalizando os jogadores que tinham mais oportunidades em campo, já que, após 12 partidas, ficavam impedidos de defender outro clube da mesma divisão.

Outro ponto levantado foi o impacto financeiro para as equipes. Isso porque o clube de origem poderia continuar arcando com os salários de um atleta que já não fazia parte dos planos da comissão técnica, mas não conseguia ser transferido para outro time da mesma divisão.

A decisão acontece um ano após outra alteração no regulamento. No ano passado, o Conselho Técnico da CBF ampliou de seis para 12 o limite de partidas que um jogador poderia disputar antes de ser impedido de atuar por outra equipe da mesma divisão.