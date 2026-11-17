O Fluminense pode perder um dos contratos comerciais mais importantes de sua camisa antes mesmo do prazo previsto para o encerramento da parceria. A Superbet, patrocinadora máster do clube desde 2024, prepara a rescisão do acordo, que havia sido renovado até 2029 e poderia render até R$ 86 milhões por temporada.

A decisão está relacionada à Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu a exploração e a publicidade de casas de apostas no Brasil. Com a restrição em vigor e sem perspectiva de reversão no cenário atual, a empresa deve comunicar ao clube carioca o encerramento do vínculo até o fim de 2026, segundo informações divulgadas pelo UOL.

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Embora a parceria tenha sido ampliada em março deste ano, a mudança na legislação alterou as condições para a manutenção do contrato. A possível saída representa um desafio financeiro para o Fluminense, que precisará encontrar um novo patrocinador para ocupar o espaço principal de seu uniforme em 2027.

Contrato poderia chegar a R$ 86 milhões por ano

O Fluminense anunciou oficialmente a Superbet como patrocinadora máster em 8 de abril de 2024. Inicialmente, o acordo tinha duração de três temporadas e previa o pagamento de aproximadamente R$ 52 milhões por ano.

Em março de 2026, os dois lados renegociaram a parceria e ampliaram o prazo do contrato até 31 de dezembro de 2029. Com a atualização, a remuneração passou a contar com uma parcela fixa de R$ 53 milhões anuais, além de bônus por desempenho que poderiam elevar o valor total para R$ 86 milhões por temporada.

A nova composição também ampliou a exposição da empresa no uniforme tricolor, incluindo a marca na parte superior das costas da camisa.

Considerando apenas os valores fixos previstos para as três temporadas entre 2027 e 2029, o Fluminense poderia receber R$ 159 milhões. Caso todas as metas para o pagamento dos bônus fossem alcançadas, o montante potencial chegaria a R$ 258 milhões no período.

Os números, entretanto, não representam um prejuízo já confirmado. O impacto financeiro de uma eventual rescisão dependerá das cláusulas contratuais, das consequências jurídicas da proibição e de possíveis compensações ou indenizações.

Até o momento, não há confirmação de uma comunicação oficial da Superbet sobre o encerramento antecipado, nem detalhes sobre eventuais multas ou valores que continuariam exigíveis após a ruptura.

Superbet prepara fim do contrato com Fluminense - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

São Paulo também tem contrato com a Superbet



Além do Fluminense, o São Paulo também mantém uma parceria com a empresa. Os dois clubes passaram a exibir a marca Superscore nos uniformes, em substituição à identificação da Superbet.

A Superscore é uma plataforma gratuita de inteligência esportiva, voltada à divulgação de dados e estatísticas avançadas de futebol em tempo real. A marca integra uma parceria global com a casa de apostas.

A mudança na identificação visual, porém, não significa necessariamente que os pagamentos previstos nos contratos originais continuam sendo realizados. A manutenção das obrigações financeiras depende das condições estabelecidas nos acordos comerciais e dos efeitos jurídicos da nova legislação.

Proibição das bets mudou cenário dos patrocínios

A Medida Provisória nº 1.394/2026 estabeleceu a proibição da exploração, da oferta, da intermediação e da publicidade de apostas de quota fixa em todo o território nacional. A restrição abrange tanto as apostas esportivas quanto os jogos de cassino online, em ambientes físicos e virtuais.

Com a entrada em vigor da medida, os clubes tiveram até as 23h59 de 5 de outubro de 2026, no horário de Brasília, para retirar referências às casas de apostas de seus uniformes.

Já os sites e aplicativos de apostas ficaram indisponíveis no Brasil a partir de 6 de outubro. Os apostadores tiveram até o encerramento do dia 5 para solicitar voluntariamente a retirada dos valores disponíveis nas plataformas. Entre 9 e 14 de outubro, as empresas realizaram a devolução dos saldos aos titulares por meio dos bancos operadores.

A mudança atingiu diretamente um mercado que havia se tornado uma das principais fontes de receita comercial do futebol nacional.

Mais clubes podem perder patrocínios milionários

A preocupação com os efeitos de uma possível proibição das apostas já existia antes da entrada em vigor da medida. Em 23 de setembro de 2026, casas de apostas notificaram clubes do Campeonato Brasileiro sobre a possibilidade de encerramento dos contratos caso o governo federal proibisse ou restringisse a atuação do setor. A informação foi divulgada pelo UOL.

Na ocasião, a Superbet alertou Fluminense e São Paulo sobre a possibilidade de rompimento dos acordos. A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians e de outras equipes, também encaminhou uma comunicação semelhante. O Corinthians confirmou o recebimento do aviso.

A Betano, patrocinadora máster do Flamengo e responsável pelo maior contrato desse tipo no Brasileirão, não enviou uma notificação oficial ao clube. A empresa, porém, informou à diretoria rubro-negra que o contrato previa consequências específicas para mudanças na legislação, incluindo a possibilidade de rescisão em caso de proibição geral das apostas.

O tamanho da exposição financeira do futebol brasileiro ajuda a dimensionar o problema. Dos 20 clubes que disputam a Série A, 13 tinham uma casa de apostas como patrocinadora máster, segundo os dados apresentados no levantamento. O setor também respondia por mais de R$ 1 bilhão em contratos de patrocínio com equipes da elite nacional.

Superbet prepara fim do contrato com Fluminense - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Clubes recorrem ao STF para tentar preservar contratos

Diante das restrições, Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo e outras equipes buscaram uma solução judicial para tentar reduzir os impactos da medida sobre os acordos comerciais firmados anteriormente.

Em 17 de setembro, clubes e federações já haviam divulgado um manifesto contrário às possíveis restrições ao setor. No documento, as entidades classificaram as medidas discutidas pelo governo como o “fim do futebol brasileiro” e defenderam a manutenção do mercado regulado de apostas.

Na discussão judicial, os clubes argumentam que a interrupção abrupta dos contratos compromete a segurança jurídica de compromissos assumidos quando a atividade era permitida. Por isso, defendem a criação de um período de transição para que as equipes consigam se adaptar às novas regras.

O ministro Luiz Fux encaminhou a discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), mas não estabeleceu prazo para o julgamento.

A controvérsia envolve tanto a validade das restrições às apostas quanto as consequências financeiras para os contratos assinados antes da mudança legislativa. A proibição da publicidade, por si só, não define quais valores deverão ser pagos ou se haverá direito a indenizações.

Representante do Fluminense em audiência pública sobre as bets: “O drama de uma família endividada não pode ser maior do que o drama de uma família que vai ter que sofrer os efeitos do desemprego, que é o que vai acontecer na cadeia do futebol. Especialmente das agremiações menores com base nessa perda de receita”. 🗞️ @tvsenado https://t.co/tYeEZYrP7C — Futmais | Menino Fut (@futtmais) November 3, 2026

Fluminense terá de buscar novo patrocinador para 2027



Caso a Superbet formalize a rescisão em dezembro, o Fluminense terá de procurar uma nova empresa para ocupar o principal espaço publicitário de sua camisa.

A tarefa ocorre em um cenário diferente daquele em que o clube negociou a renovação em março. Com as casas de apostas impedidas de atuar e divulgar suas marcas no país, a disputa por patrocinadores passa a envolver empresas de outros setores.

Ainda não é possível determinar quanto o clube deixará de receber ou se conseguirá substituir integralmente a receita prevista no contrato anterior. Uma eventual nova parceria poderá compensar parte dos valores, enquanto as condições da rescisão ainda dependerão de definição jurídica e contratual.

O acordo que inicialmente garantiria uma relação comercial até o fim de 2029 pode, assim, ser encerrado antes da chegada de 2027, deixando para a diretoria tricolor o desafio de reorganizar uma parte importante de suas receitas.