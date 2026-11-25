SAIU PELA CULATRA
Brincadeira de Neymar causa conflito nos bastidores do Santos
Após derrota na segunda-feira, 23, diretoria santista busca recalcular rota para próximas partidas
Após derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na última segunda-feira, 23, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, parte da diretoria santista questionou Neymar e seus companheiros por atitudes vistas como desnecessárias, além de uma série de decisões pré-jogo do clube. As informações são do GE.
O craque da Seleção Brasileira apareceu, antes da partida, que, diferente do habitual, não contou com a concentração pré-jogo, junto a Everton Cebolinha, Gabigol, Gabriel Bontempo, Rodinei e Philippe Coutinho com o cabelo descolorido.
Apesar do julgamento de que isso não afetaria os atletas dentro de campo, internamente o Santos avalia que a postura pode ter um recado de soberba ao adversário, “dando um gás” à equipe rival.
O atacante Everton Cebolinha, um dos descoloridos, classificou o ato como uma “brincadeira entre amigos”, descartando qualquer menosprezo ao time gaúcho.
Leia Também:
Neymar esperava “vitória certa”
Após a derrota, Neymar alfinetou o time gaúcho, apesar de destacar o desempenho da equipe adversária.
“É um resultado muito ruim. Com certeza a gente não esperava perder para o Grêmio hoje, muito pelo contrário, era vitória certa. Mas a gente deu o que o Grêmio queria, uma oportunidade e eles fizeram o gol e marcaram muito bem”, disse o capitão do Peixe.
Outros descontentamentos da diretoria
Diferente das rodadas anteriores, o Alvinegro optou por realizar o planejamento para o jogo na cidade de Santos, viajando para a capital paulista somente no início da tarde de segunda, horas antes da partida.
A diretoria avalia possível impacto negativo, mas optou por não levar a questão aos jogadores ou à comissão técnica.
Em resposta ao GE, o técnico Cuca afirmou que tratava-se de uma orientação prévia e planejada, buscando evitar congestionamentos devido ao deslocamentos de turistas devido ao Dia Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado em todo o país.
Grêmio 2 x 0 Santos
O Imortal venceu o Santos com gols de Amuzu, em falha do lateral-direito Rodinei, e Braithwaite, de pênalti.
O Santos ainda enfrenta o Vitória, no Barradão, e o Botafogo na Vila Belmiro, na busca por uma vaga na Libertadores.
Já o Grêmio, enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena e o Mirassol em casa, na Arena do Grêmio, tentando fugir da zona de rebaixamento.