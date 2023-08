Campeão mundial com a Espanha, David Silva se aposenta do futebol

O ídolo do Manchester City David Silva, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional aos 37 anos, após a ruptura do ligamento cruzado anterior. Nas últimas quatro temporadas o meia atuou pela Real Sociedad. O anúncio foi publicado nas redes sociais do agora ex-atleta.

No vídeo com lances de sua carreira, ele agradece ao futebol e diz estar triste pela decisão. “Hoje é um dia triste para mim. Dia de dizer tchau ao que dediquei minha vida inteira.”

Formado nas categorias de base do Valencia, David Silva se transferiu para o Manchester City em 2010. Na Inglaterra, ele se tornou uma lenda dos Cityzens, onde disputou mais de 400 jogos, anotou 77 gols, e venceu o tetracampeonato da Premier League. Ganhou, inclusive, uma estátua em frente ao Etihad Stadium.

Pela seleção da Espanha, conquistou duas vezes as Eurocopas de 2008 e 2012, além do título da Copa do Mundo em 2010, na África do Sul. Na Real Sociedad, a principal conquista foi a Copa do Rei da temporada 2019/20, em clássico contra o Athletic Bilbao.