Caso Dani Alves: Brasileiro tem pedido de liberdade provisória negado | A TARDE

Preso desde janeiro de 2023, Daniel Alves teve o quarto pedido de liberdade provisória negado pela justiça espanhola. O brasileiro é acusado de agredir sexualmente uma espanhola em uma boate na cidade de Barcelona, na Catalunha, onde o jogador morou durante anos.

Segundo o jornal local "La Vanguardia", o juiz do caso declarou que é necessário uma medida cautelar de prisão provisória para evitar o risco de fuga. Isso porque, caso o ex-jogador seja liberto e consiga alcançar solo brasileiro, ele não poderá ser extraviado para o país onde ocorreu o crie e. consequentemente, cumprir pena, caso seja condenado.

O responsável pelo caso também afirmou que a proximidade do julgamento “apenas aumenta o risco de fuga acima mencionado”. A imprensa local prevê que o julgamento ocorra entre o fim de 2023 e o início de 2024.

Daniel Alves está em prisão preventiva sem direito a fiança após ser acusado de estuprar uma espanhola no dia 30 de dezembro de 2022. O brasileiro nega as afirmações. O crime teria acontecido na boate Sutton, quando ao se reunir com amigas na área VIP, onde estava o ex-jogador, o mesmo teria a chamado para dançar. Nesta interação, a vítima teria sido assediada diversas vezes, quando Daniel a forçou a colocar as mãos no seu pênis.

Na sequência, o brasileiro a levou em um banheiro, local onde teria ocorrido o crime. Ainda de acordo com a denunciante, o acusado teria a impedido de sair do ambiente e a penetrado na sequência.

A vítima foi imediatamente fazer exames num hospital. Dois dias depois, ela fez a denúncia à polícia. O DNA de Daniel Alves foi encontrado nos testes feitos pela moça. Desta forma, desde o início das investigações os responsáveis pelo caso alegam que "há provas suficientes" para a condenação do jogador.