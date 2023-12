CBF anuncia amistoso entre Brasil e México para 2024; confira detalhes | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 19, mais um amistoso da Seleção Brasileira com data marcada para 2024. O Brasil enfrentará o México, no dia 8 de junho de 2024, nos Estados Unidos, em duelo preparatório para a Copa América.

Além deste amistoso, o Brasil já confirmou para março de 2024 outros dois amistosos. No dia 23 de março, a Seleção enfrenta a Inglaterra, no estádio de Wembley, no país inglês. Ainda sem dia confirmado, o Brasil enfrenta, também em março, a Espanha, no Santiago Bernabéu.

A Copa América 2024 começará no dia 20 de junho, uma quinta-feira. O Brasil é o cabeça de chave do Grupo D, e fará sua estreia na segunda-feira, dia 24, enfrentando uma seleção da Concacaf, podendo ser Honduras ou Costa Rica, em Inglewood, na Califórnia. O adversário será definido por repescagem.

Já na sexta, dia 28 de junho, a Seleção encara o Paraguai, em Las Vegas, Nevada. E na terça, 2 de julho, joga contra a Colômbia, em Santa Clara, Califórnia.