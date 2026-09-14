CBF estuda reavaliar limite de estrangeiros no Brasileirão

Siga o A TARDE no Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia reabrir a discussão sobre o limite de estrangeiros nos clubes brasileiros. A possibilidade foi admitida por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, que vê impactos da presença cada vez maior de jogadores de fora do país.

Caetano afirmou que a quantidade de estrangeiros nos elencos pode reduzir o espaço para jogadores formados no país. O dirigente também citou a saída precoce de jovens brasileiros para o futebol europeu como um fator que precisa ser debatido.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nossos atletas acabam saindo de forma precoce, muitas das vezes, não totalmente formados. Muitas vezes, chegam lá e ainda tem um tempo de adaptação. São muitos exemplos, como Vini Júnior, Endrick e, agora, Estêvão. Jogadores com potencial absurdo, mas demanda um certo tempo”, afirmou à CNN.

A discussão ganhou força depois que os clubes aprovaram, no início de 2024, o aumento do limite de estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro. O número passou de sete para nove jogadores.

Caetano demonstra preocupação com os jovens

Para Caetano, é necessário discutir formas de ampliar a utilização de jovens brasileiros nas equipes principais diante do atual cenário.

Ele entende que o alto número de estrangeiros influencia diretamente na falta de espaço para jovens promessas locais.

“Temos que reavaliar essa questão de uma maior utilização de jogadores jovens nas equipes principais por conta do alto número de estrangeiros no futebol brasileiro”, disse.

Rodrigo Caetano - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Estrangeiros na dupla BaVi

Para contextualizar o cenário no futebol baiano, Bahia e Vitória também contam com grande presença de estrangeiros em seus elencos, principalmente o Tricolor.

O Bahia tem nove jogadores de outras nacionalidades, número que já corresponde ao limite atual permitido por partida no Brasileirão, enquanto o Vitória conta com seis atletas nascidos fora do país.

Bahia — 9 estrangeiros atualmente

Guido Herrera — goleiro argentino;

Román Gómez — lateral-direito argentino;

Mateo Sanabria — atacante argentino;

Alejo Véliz — atacante argentino;

Lautaro López — volante argentino;

Kike Olivera — atacante uruguaio

Nicolás Acevedo — volante uruguaio

Michel Araújo — meia uruguaio

Marco Moreno — zagueiro espanhol

Vitória — 6 estrangeiros atualmente