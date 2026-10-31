CBF marca jogo atrasado do Brasileirão para Data Fifa; confira partida

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o confronto atrasado entre Chapecoense e Vasco para a Data Fifa. A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá no dia 14 de novembro, às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

Única partida pendente do Brasileirão, o jogo ainda não havia sido marcado devido a um pedido da equipe carioca, que disputava três competições ao mesmo tempo e utilizou a última data livre para recuperar o elenco.

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A sete rodadas do fim, a Chapecoense caminha a passos largos para confirmar sua ida para a Série B, tendo apenas 21 pontos e amargando a lanterna do campeonato, na 20ª colocação. Enquanto isso, o Vasco busca sobreviver rodada após rodada, ocupando o 13º lugar, com 38 pontos.

Momentaneamente, o Alvinegro está à frente do Vitória, com quem está empatado na pontuação. O Leão ainda joga pela 33ª rodada neste sábado, 31, contra o Coritiba, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Quando é a próxima Data Fifa?

A próxima Data Fifa de 2026 acontece entre os dias 9 e 17 de novembro.

Nesse período, a Seleção Brasileira fará dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura:

14 de novembro de 2026: Japão x Brasil;

17 de novembro de 2026: Singapura x Brasil.

Após as partidas listadas, a Canarinho encerra os compromissos de 2026.