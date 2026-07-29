CBF planeja jogo de despedida para Neymar após fim de ciclo na Seleção

Após Neymar confirmar que não voltará a defender a Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou discussões internas para organizar um jogo de despedida em homenagem ao camisa 10. A possibilidade foi confirmada pela entidade, embora ainda não exista previsão para a realização da partida.

A CBF informou que a ideia está sendo analisada, mas ressaltou que não há qualquer definição no momento, já que o atacante segue em atividade profissional. Neymar tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e ainda não anunciou quando pretende encerrar a carreira nos clubes.

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Anúncio aconteceu após vitória do Santos

A confirmação da aposentadoria da Seleção foi feita pelo próprio jogador na noite após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Na zona mista da Vila Belmiro, Neymar afirmou que considera encerrada sua trajetória com a camisa do Brasil, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

"Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não", declarou.

Último jogo foi na Copa do Mundo de 2026

A despedida de Neymar da Seleção aconteceu na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial de 2026. O atacante ainda marcou, de pênalti, nos acréscimos, mas não evitou a eliminação brasileira. Após o apito final, deixou o gramado emocionado e, dias depois, oficializou a decisão de não voltar a vestir a camisa da equipe nacional.

Números históricos pela Amarelinha



Neymar encerra sua passagem pela Seleção Brasileira como o maior artilheiro da história da equipe principal, com 80 gols e 58 assistências em 130 partidas.

Entre as principais conquistas pelo Brasil estão a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, conquistada com a seleção olímpica.

O atacante disputou quatro edições da Copa do Mundo e terminou sua trajetória no torneio com nove gols, entrando para o grupo dos maiores artilheiros brasileiros na história da competição. Além disso, igualou Pelé, Gilmar e Leão em número de partidas disputadas em Mundiais, com 14 jogos pela Seleção Brasileira.