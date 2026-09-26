Chapecoense e Atlético Nacional empatam em “Jogo da Amizade Eterna”

Siga o A TARDE no Google

A Chapecoense e o Atlético Nacional empataram em 1 a 1 neste sábado, 26, em Medellín, na Colômbia, pelo chamado “Jogo da Amizade Eterna”.



O confronto foi marcado por homenagens e momentos de memória às vítimas da tragédia aérea que envolveu a delegação da equipe catarinense em 2016.

Gols no primeiro tempo

O time brasileiro abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Yago Felipe, que marcou de falta. O Atlético Nacional reagiu logo na sequência e chegou ao empate com o atacante Benítez.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do resultado, a partida teve uma programação especial antes e durante o confronto, com diversas homenagens relacionadas à tragédia.







Homenagens às vítimas

Antes do início do jogo, a diretoria da Chapecoense recebeu um buquê com 71 flores brancas, em referência às vítimas do acidente. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida para que o público realizasse uma salva de aplausos.

A Chapecoense também entrou em campo com o terceiro uniforme, que traz a frase “Pra sempre lembrados” na peça.

Sobrevivente participa da cerimônia

O ex-zagueiro Neto, um dos sobreviventes da queda da aeronave, participou da cerimônia realizada em Medellín. Ele entregou braçadeiras de capitão a oito moradores da região, em reconhecimento à participação deles no auxílio ao resgate após o acidente.

O reencontro entre Chapecoense e Atlético Nacional reforçou a relação de solidariedade construída entre os clubes após a tragédia de 2016.