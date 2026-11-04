Chapecoense sofre virada e é o primeiro time rebaixado no Brasileirão

A temporada está chegando ao fim, e a lista de rebaixados já recebeu seu primeiro integrante. Após sofrer virada, a Chapecoense se tornou o primeiro clube matematicamente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

A queda foi confirmada nesta terça-feira, 3, após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na Arena Condá, pela 34ª rodada da competição. Mesmo jogando em casa e abrindo o placar, o Verdão do Oeste sofreu a virada e chegou ao terceiro descenso de sua história na era dos pontos corridos.

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O resultado encerrou as últimas possibilidades de permanência da equipe catarinense na elite nacional. Na lanterna da Série A, com apenas 21 pontos, a Chapecoense tem cinco partidas restantes, incluindo um confronto atrasado contra o Vasco.

Mesmo que vença todos os compromissos, poderá chegar, no máximo, aos 36 pontos, pontuação insuficiente para escapar da zona de rebaixamento.

A campanha também é marcada pelos piores números ofensivos e defensivos do campeonato. Em 33 partidas disputadas, o clube conquistou apenas quatro vitórias, empatou nove vezes e sofreu 20 derrotas.

Chapecoense abre o placar, mas sofre virada em casa

A partida contra o Mirassol começou com esperança para os torcedores presentes na Arena Condá. Ainda no primeiro tempo, Kauan Faria colocou a Chapecoense em vantagem e manteve viva a possibilidade de conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

O cenário, no entanto, mudou ao longo do confronto. O Mirassol chegou ao empate com Reinaldo, que converteu uma cobrança de pênalti marcada em um lance que gerou reclamações dos jogadores e da equipe catarinense.

A virada aconteceu de maneira ainda mais frustrante para os donos da casa. O goleiro Anderson acabou marcando um gol contra em uma falha que definiu o placar em 2 a 1 para a equipe paulista.

A derrota deixou a Chapecoense sem possibilidades matemáticas de alcançar os adversários que estão fora da zona de rebaixamento, confirmando o retorno à segunda divisão após uma temporada na elite.

Chapecoense e Mirassol - Foto: Reprodução I Instagram

Pior ataque e pior defesa do Brasileirão

A queda da Chapecoense é consequência de uma campanha marcada por dificuldades ao longo de praticamente toda a competição.

Em 33 jogos, a equipe marcou 33 gols, média de um por partida, e sofreu 68, aproximadamente 2,06 por confronto. Os números representam, respectivamente, o pior ataque e a defesa mais vazada da Série A de 2026.

O saldo negativo de 35 gols também evidencia a diferença entre a produção ofensiva e os problemas apresentados pelo sistema defensivo. Com apenas quatro triunfos em toda a campanha, o Verdão do Oeste acumulou resultados negativos que impediram uma reação consistente na classificação.

Após o confronto, o zagueiro Eduardo Doma reconheceu que a queda não poderia ser atribuída exclusivamente à derrota diante do Mirassol: "Não foi hoje que a gente caiu".

Chapecoense sofre terceiro rebaixamento na era dos pontos corridos

O descenso de 2026 será o terceiro da Chapecoense desde sua primeira participação na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense estreou na elite nacional em 2014 e conseguiu se manter por seis temporadas consecutivas, até sofrer o primeiro rebaixamento, em 2019, quando terminou na 19ª colocação.

Depois de retornar à primeira divisão, voltou a cair em 2021, encerrando aquela edição na lanterna da tabela. Cinco anos depois, o clube novamente não conseguiu assegurar a permanência e terá que disputar a Série B em 2027.

A trajetória também contrasta com momentos importantes vividos pela Chapecoense no futebol brasileiro e sul-americano, como a classificação à final da Copa Sul-Americana de 2016, marcada pela tragédia aérea que vitimou integrantes da delegação durante a viagem à Colômbia.

Verdão ainda terá cinco partidas até o fim da temporada

Mesmo com o rebaixamento confirmado, a Chapecoense ainda precisa cumprir cinco compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Além das quatro rodadas restantes, o clube tem um jogo atrasado contra o Vasco, válido pela 21ª rodada, marcado para o dia 14 de novembro, na Arena Condá.

As partidas não terão mais influência sobre a permanência da equipe na Série A, mas poderão impactar a classificação dos adversários, especialmente daqueles que ainda disputam posições na tabela.