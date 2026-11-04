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BTS NO BRASIL

Craque Neto é filiado ao PL e ao Flamengo após criticar BTS

Ex-jogador criticou músicas e coreografias do grupo sul-coreano ao reclamar de mudanças no trânsito

Marina Branco
Por
Craque Neto falando do BTS
Craque Neto falando do BTS - Foto: Reprodução

O Brasil inteiro soube da passagem do BTS pelo país na última semana - e o Craque Neto acabou sendo um dos afetados. O ex-jogador e apresentador se envolveu em uma polêmica após criticar o grupo sul-coreano durante o programa Os Donos da Bola, da Band.

Irritado com as alterações no trânsito de São Paulo provocadas pelos shows realizados no Morumbis, o ídolo do Corinthians questionou a qualidade musical dos artistas e ironizou suas coreografias.

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As declarações provocaram uma mobilização nas redes sociais, com direito a um abaixo-assinado pela retirada de seu busto das dependências do clube paulista. Diante da repercussão, Neto pediu desculpas aos integrantes do grupo e aos admiradores, afirmando que não conhecia o trabalho dos artistas e que procurou ouvir suas músicas depois das críticas recebidas.

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Neto critica BTS ao reclamar de trânsito em São Paulo

Durante a edição de Os Donos da Bola, Neto demonstrou insatisfação com os transtornos provocados pelas alterações viárias e direcionou comentários aos sete integrantes do BTS.

"Esses caras não cantam p**** nenhuma. Vocês estão de sacanagem com o povo brasileiro. Essas dancinhas... não, é tudo igual. O que esses caras cantam?", disparou.

O trecho rapidamente circulou nas redes sociais e provocou críticas dos admiradores do grupo, conhecidos como ARMY. Entre os principais questionamentos, os fãs destacaram que os músicos não são responsáveis pela organização do trânsito da capital paulista e que as reclamações deveriam ser direcionadas às autoridades encarregadas da operação viária.

Fãs do BTS criam abaixo-assinado contra homenagem

A mobilização ultrapassou as redes sociais do apresentador e chegou ao Corinthians, clube pelo qual Neto construiu uma das passagens mais importantes de sua carreira. Admiradores do BTS organizaram uma petição pública solicitando a retirada do busto do ex-jogador das instalações do clube.

A homenagem faz referência à trajetória de Neto com a camisa alvinegra, especialmente sua participação na conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, primeiro título nacional do Corinthians.

Além do abaixo-assinado, o apresentador relatou ter sido alvo de outras ações nas redes sociais. Segundo as reportagens sobre o episódio, dados pessoais de Neto foram expostos, e internautas também o filiaram ao Partido Liberal (PL), e realizaram uma inscrição em seu nome no programa de sócio-torcedor do Flamengo, rival do Corinthians.

BTS no Brasil
BTS no Brasil - Foto: Reprodução

"Eu não sabia que os caras cantavam tão bem"

Dois dias depois das críticas, Neto utilizou novamente o espaço de Os Donos da Bola para se desculpar, afirmou que passou a conhecer melhor o repertório do BTS após a repercussão de suas declarações e reconheceu ter feito comentários sem familiaridade com o trabalho musical do grupo.

"Eu não sabia que os caras cantavam tão bem assim! Vocês desculpam eu! Perdão! Ó, desculpa! Os coreanos lá cantam bem, eu não sabia, não conhecia... Eu não os conhecia", declarou.

Junto ao pedido de desculpas, Neto ironizou as tentativas de cancelamento e afirmou não se preocupar com as críticas direcionadas a ele.

Quem são os ARMYs, fãs do BTS?

O BTS é um grupo sul-coreano de K-pop que reúne uma das maiores comunidades de fãs da música internacional. Seus admiradores são conhecidos como ARMY, sigla de Adorable Representative M.C. for Youth, e têm forte presença nas redes sociais, onde organizam campanhas de divulgação, mobilizações e projetos solidários.

A comunidade também promove ações de arrecadação, iniciativas ambientais e atividades sociais associadas ao grupo. No Brasil, a mobilização em torno dos shows realizados no Morumbis gerou grandes públicos e intensa movimentação nos arredores do estádio.

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BTS corinthians Craque Neto flamengo pl

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