Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA

CULINÁRIA

Vai a São Paulo ver o BTS? 10 lugares para mergulhar na gastronomia coreana

Restaurantes oferecem churrasco coreano, pratos típicos e lanches populares

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
| Atualizada em
BTS se apresenta nos dias 28, 30 e 31 com a turnê mundial ARIRANG no Brasil
BTS se apresenta nos dias 28, 30 e 31 com a turnê mundial ARIRANG no Brasil - Foto: (Reprodução/X)

A contagem regressiva para os shows do BTS no Brasil já começou! O grupo de K-pop traz a turnê mundial ARIRANG ao país, com apresentações previstas no Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026.

Para os fãs que pretendem viajar à capital paulista, o roteiro pode ir além dos shows e incluir uma imersão completa na gastronomia sul-coreana. Os bairros do Bom Retiro, da Liberdade e da Vila Mariana reúnem restaurantes que servem pratos tradicionais, como bibimbap, bulgogi e kimchi.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BANQUETE DA AMIZADE

Edinho Engel recebe chefs em banquete pelos 20 anos do Amado
Edinho Engel recebe chefs em banquete pelos 20 anos do Amado imagem

HALLOWEEN

Dia das Bruxas: aprenda a fazer 3 drinks fáceis para experimentar
Dia das Bruxas: aprenda a fazer 3 drinks fáceis para experimentar imagem

NOVA FRUTA

Fim da goiaba comum? Fruta conquista pelo sabor e facilidade em plantio
Fim da goiaba comum? Fruta conquista pelo sabor e facilidade em plantio imagem

Confira 10 lugares para experimentar a comida coreana:

  1. New Shin La Kwan

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por New Shin La Kwan (@newshinlakwan)

Localizado no Bom Retiro, o New Shin La Kwan é uma opção para quem deseja experimentar o churrasco coreano. Entre os pratos tradicionais estão o bulgogi, preparado com carne marinada em molho de soja, alho e outros temperos, e o bibimbap, uma tigela de arroz servida com vegetais, carne e acompanhamentos variados.

Endereço: Rua Prates, 343 - Bom Retiro.

2. Uri Omma Kimchi

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Uri Omma Kimchi | 우리 엄마 김치 (@uriommakimchi)

Para quem acompanha os doramas, o kimbap e o tokbokki são pratos que aparecem com frequência nas produções sul-coreanas. No Uri Omma Kimchi, é possível encontrar essas duas opções: o kimbap, feito com arroz, carne e vegetais enrolados em alga marinha, e o tokbokki, preparado com bolinhos de massa de arroz servidos em molho picante.

Endereço: Rua Três Rios, 244 - Bom Retiro.

3. Dogkebi

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por DogKebi/ Comida coreana (@dogkebi)

O cachorro-quente coreano é uma alternativa para quem prefere lanches. Aa receita leva salsicha e queijo no palito, envolvidos em uma massa empanada e frita, que forma uma camada crocante por fora.

Endereço:

Unidade Bom Retiro: Rua Três Rios, 110 - Bom Retiro.

Unidade Liberdade: Rua dos Estudantes, 57 - Liberdade.

4. Seok Joung

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Seok Joung Restaurante (@seokjoungrestaurante)

Para quem gosta de peixe, o Seok Joung oferece o Sesson Yannyon Gui, prato de pescada frita servida com molho picante, e também conta com especiarias como bulgogi, carne marinada com tempero adocicado, e bibimbap, prato à base de arroz, vegetais, carne e ovo.

Endereço: Rua Correia de Melo, 135 - Bom Retiro.

5. Portal da Coreia

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por 대통ㅣPortal da Coreia (@portaldacoreia)

No bairro da Liberdade, o Portal da Coreia é uma alternativa para quem deseja conhecer diferentes pratos da culinária sul-coreana. O cardápio reúne preparações como bulgogi, bibimbap, tteokbokki e ensopados apimentados.

Endereço: Rua da Glória, 729 - Liberdade.

6. Garam

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por 레또 (@garamrestaurante)

Para quem prefere sopas, o Garam oferece uma opção tradicional da culinária coreana: o galbitang, caldo preparado com costela bovina cozida, rabanete, cebola e outros ingredientes.

Endereço: Rua Lubavitch, 93 - Bom Retiro.

7. Komah Restaurante

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Komah Restaurante (@komahrestaurante)

Na Barra Funda, o Komah combina referências tradicionais da culinária coreana com uma proposta contemporânea. Entre as opções está o japchae, macarrão de batata-doce preparado com vegetais, e o kimchi bokumbap, arroz refogado com kimchi, conserva fermentada de vegetais presente nas refeições sul-coreanas.

Endereço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378 - Barra Funda.

8. Wooza

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Wooza Boteco e Restaurante Coreano em São Paulo (@wooza.sp)

Localizado na Vila Mariana, o Wooza oferece o mandu, bolinho tradicional coreano recheado com ingredientes como carne ou vegetais. A preparação é uma opção para quem deseja experimentar petiscos populares da culinária sul-coreana. Também oferece pratos como panqueca asiática, topokki, kimbap, bibimbap, frango crocante, dentre outros.

Endereço: Rua Joaquim Távora, 1.374 - Vila Mariana

9. Oseyo

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Oseyo (@restaurante.oseyo)

Na Vila Mariana, o Oseyo oferece o jeyuk bokkeum, prato preparado com carne suína refogada com vegetais e molho apimentado à base de gochujang, pasta fermentada de pimenta coreana. Oferece também bibimbap, bulgôgui, dak-gangjeong, dentre outros.

Endereço: Rua França Pinto, 637 - Vila Mariana.

10. Churrascaria Cho Sun Gal Bi

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Natasha Kim (@by.natashakim)

Outra opção para churrasco coreano é a Churrascaria Cho Sun Gal Bi, com carnes preparadas na grelha instalada na própria mesa. A experiência inclui acompanhamentos tradicionais, conhecidos como banchan, servidos em pequenas porções.

Endereço: Rua da Glória, 663 - Liberdade

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

gastronomia coreana restaurantes São Paulo

Relacionadas

Mais lidas