CULINÁRIA
Vai a São Paulo ver o BTS? 10 lugares para mergulhar na gastronomia coreana
Restaurantes oferecem churrasco coreano, pratos típicos e lanches populares
A contagem regressiva para os shows do BTS no Brasil já começou! O grupo de K-pop traz a turnê mundial ARIRANG ao país, com apresentações previstas no Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026.
Para os fãs que pretendem viajar à capital paulista, o roteiro pode ir além dos shows e incluir uma imersão completa na gastronomia sul-coreana. Os bairros do Bom Retiro, da Liberdade e da Vila Mariana reúnem restaurantes que servem pratos tradicionais, como bibimbap, bulgogi e kimchi.
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Confira 10 lugares para experimentar a comida coreana:
- New Shin La Kwan
Localizado no Bom Retiro, o New Shin La Kwan é uma opção para quem deseja experimentar o churrasco coreano. Entre os pratos tradicionais estão o bulgogi, preparado com carne marinada em molho de soja, alho e outros temperos, e o bibimbap, uma tigela de arroz servida com vegetais, carne e acompanhamentos variados.
Endereço: Rua Prates, 343 - Bom Retiro.
2. Uri Omma Kimchi
Para quem acompanha os doramas, o kimbap e o tokbokki são pratos que aparecem com frequência nas produções sul-coreanas. No Uri Omma Kimchi, é possível encontrar essas duas opções: o kimbap, feito com arroz, carne e vegetais enrolados em alga marinha, e o tokbokki, preparado com bolinhos de massa de arroz servidos em molho picante.
Endereço: Rua Três Rios, 244 - Bom Retiro.
3. Dogkebi
O cachorro-quente coreano é uma alternativa para quem prefere lanches. Aa receita leva salsicha e queijo no palito, envolvidos em uma massa empanada e frita, que forma uma camada crocante por fora.
Endereço:
Unidade Bom Retiro: Rua Três Rios, 110 - Bom Retiro.
Unidade Liberdade: Rua dos Estudantes, 57 - Liberdade.
4. Seok Joung
Para quem gosta de peixe, o Seok Joung oferece o Sesson Yannyon Gui, prato de pescada frita servida com molho picante, e também conta com especiarias como bulgogi, carne marinada com tempero adocicado, e bibimbap, prato à base de arroz, vegetais, carne e ovo.
Endereço: Rua Correia de Melo, 135 - Bom Retiro.
5. Portal da Coreia
No bairro da Liberdade, o Portal da Coreia é uma alternativa para quem deseja conhecer diferentes pratos da culinária sul-coreana. O cardápio reúne preparações como bulgogi, bibimbap, tteokbokki e ensopados apimentados.
Endereço: Rua da Glória, 729 - Liberdade.
6. Garam
Para quem prefere sopas, o Garam oferece uma opção tradicional da culinária coreana: o galbitang, caldo preparado com costela bovina cozida, rabanete, cebola e outros ingredientes.
Endereço: Rua Lubavitch, 93 - Bom Retiro.
7. Komah Restaurante
Na Barra Funda, o Komah combina referências tradicionais da culinária coreana com uma proposta contemporânea. Entre as opções está o japchae, macarrão de batata-doce preparado com vegetais, e o kimchi bokumbap, arroz refogado com kimchi, conserva fermentada de vegetais presente nas refeições sul-coreanas.
Endereço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378 - Barra Funda.
8. Wooza
Localizado na Vila Mariana, o Wooza oferece o mandu, bolinho tradicional coreano recheado com ingredientes como carne ou vegetais. A preparação é uma opção para quem deseja experimentar petiscos populares da culinária sul-coreana. Também oferece pratos como panqueca asiática, topokki, kimbap, bibimbap, frango crocante, dentre outros.
Endereço: Rua Joaquim Távora, 1.374 - Vila Mariana
9. Oseyo
Na Vila Mariana, o Oseyo oferece o jeyuk bokkeum, prato preparado com carne suína refogada com vegetais e molho apimentado à base de gochujang, pasta fermentada de pimenta coreana. Oferece também bibimbap, bulgôgui, dak-gangjeong, dentre outros.
Endereço: Rua França Pinto, 637 - Vila Mariana.
10. Churrascaria Cho Sun Gal Bi
Outra opção para churrasco coreano é a Churrascaria Cho Sun Gal Bi, com carnes preparadas na grelha instalada na própria mesa. A experiência inclui acompanhamentos tradicionais, conhecidos como banchan, servidos em pequenas porções.
Endereço: Rua da Glória, 663 - Liberdade