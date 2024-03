Classificados! City vence com tranquilidade e Real sofre até o final | A TARDE

O Manchester City e o Real Madrid se juntam a Bayern de Munique e PSG como os primeiros quatro classificados às quartas de final da Champions League de 2024. Nesta quarta-feira, 6, os ingleses e espanhois levaram a melhor no agregado, somando o jogo de ida e de volta, e desbancaram Copenhague e Leipzig, respectivamente.

No Etihad Stadium, em Manchester, os comandados de Guardiola e atuais campeões aplicaram 3x1 na equipe da Dinamarca, com gols de Akanji, Julian Alvarez e Haaland, Elyounoussi diminuiu a vantagem. No jogo de ida, os ingleses aplicaram o mesmo placar, montando agregado de 6x2.

Na Espanha, em pleno Santiago Bernabéu, o Real Madrid ficou no 1x1 contra o Leipzig. Porém, a classificação veio pela vitória por 1x0 no primeiro jogo. O brasileiro Vinícius Júnior marcou para os 'Blancos', enquanto Orban descontou para os alemães.

Na próxima terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, os últimos quatro classificados serão definidos. Em Londres, o Arsenal recebe o Porto precisando reverter o resultado da ida (1x0), já o Barcelona enfrenta o Napoli na Espanha, com um empate no primeiro jogo. No dia seguinte, Atlético de Madrid e Inter de Milão disputam uma vaga, com vantagem para os italianos (1x0), e PSV visita o Borussia Dortmund na Alemanha após o empate em 1x1 no primeiro confronto.