ESPORTES
Clube centenário vai transformar estacionamento em arquibancada e ampliar estádio
Obra do Atlanta, da Argentina tem prazo estimado de conclusão de um ano
O Club Atlético Atlanta, tradicional equipe do futebol argentino, prepara uma mudança na estrutura de seu estádio: a área atualmente utilizada como estacionamento dará lugar a uma nova arquibancada. O projeto pretende ampliar a capacidade de público e modernizar as instalações do Leon Kolbowski, inaugurado em 1960.
A construção da chamada Tribuna Dorrego será realizada em três etapas, com prazo total estimado de um ano. A estrutura será feita de concreto pré-moldado e teve de passar por um rigoroso processo de aprovações urbanísticas, ambientais e de segurança contra incêndios.
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Nova arquibancada terá espaços para torcedores e imprensa
Atualmente, o estádio tem capacidade para receber 14 mil pessoas. Com a nova estrutura, o clube pretende oferecer mais conforto e ampliar os serviços disponíveis ao público.
O projeto prevê dois conjuntos completos de banheiros masculinos e dois femininos, além de instalações adaptadas para pessoas com deficiência.
A arquibancada também contará com uma área destinada às transmissões televisivas, espaços gastronômicos e estrutura preparada para a futura instalação de camarotes ou cabines de imprensa.
A intervenção faz parte de um planejamento dividido em três etapas. Uma delas prevê a reorganização do estacionamento, com ampliação da estrutura em um primeiro piso.
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Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
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Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
-
Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
-
Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
-
Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
-
Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
-
Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
-
Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
-
Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
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Atlético Atlanta vai construir nova arquibancada no lugar de estacionamento |
Estádio de 66 anos passará por modernização
Além da construção da nova tribuna, o Atlanta trabalha na adequação do estádio às normas atuais de segurança e infraestrutura.
Entre as melhorias previstas estão a instalação de novas rampas, ampliação da rede de hidrantes, implantação de alarmes de incêndio e ajustes nas rotas de evacuação.
O clube também obteve um Certificado de Aptidão Ambiental, que permitirá implementar políticas de separação de resíduos recicláveis, não recicláveis e perigosos.