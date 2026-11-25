O esporte como instrumento de inclusão, disciplina e transformação social é a proposta do campeonato de jiu-jítsu que será realizado neste sábado, 28, na Fazendinha do Graffiti, às 15h, em Massaranduba, Salvador. Com a participação do professor Cleiton Ribeiro, a competição contará com premiação para os campeões e reunirá atletas em uma programação dedicada ao incentivo à prática esportiva e ao fortalecimento dos vínculos comunitários.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Fazendinha do Graffiti, espaço capitaneado pelo coletivo MUSAS, que utiliza a cultura, o esporte e a educação como ferramentas de desenvolvimento social e valorização da comunidade.

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“O jiu-jítsu é uma ferramenta de transformação social. Por meio do esporte, trabalhamos não apenas técnicas de luta, mas valores que as crianças e os jovens levam para toda a vida, como respeito, disciplina e responsabilidade", destaca o professor Cleiton Ribeiro, responsável pelo campeonato e pelo projeto social Transbordar Base CDD.

"A competição também é uma oportunidade para que eles coloquem em prática o que aprendem nos treinos, superem seus limites e reconheçam sua capacidade de conquistar objetivos”, completou.

Esporte que transforma dentro e fora do tatame

Mais do que ensinar técnicas de luta, o jiu-jítsu contribui para a formação pessoal e cidadã dos praticantes, estimulando o autocontrole, a perseverança, o respeito e a responsabilidade. Por meio do projeto Transbordar Base CDD, Cleiton Ribeiro desenvolve um trabalho social voltado para crianças, adolescentes e jovens, oferecendo treinamento gratuito e utilizando o esporte como caminho para ampliar oportunidades e perspectivas de futuro.

Além do jiu-jítsu, a Fazendinha do Graffiti mantém atividades de boxe e capoeira, oficinas artísticas, cinema comunitário, percussão e outras iniciativas que aproximam cultura, esporte e educação. O espaço que oficialmente é um ponto de cultura se consolida como um ambiente de convivência, aprendizado e incentivo ao protagonismo dos moradores das comunidades.

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