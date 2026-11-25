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O boxeador baiano Hebert Conceição já tem data e adversário definidos para seu próximo desafio internacional. Invicto na carreira profissional, o atleta enfrentará o mexicano Isaías Lucero no dia 12 de dezembro, no Osceola Heritage Park, em Kissimmee, na Flórida, nos Estados Unidos.

Natural de Salvador, o campeão olímpico soma 12 vitórias em 12 combates profissionais, sendo seis por nocaute. O baiano também detém os títulos brasileiro e latino da Organização Mundial de Boxe (WBO).

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No ranking de outubro da WBO, Hebert ocupa a oitava colocação na categoria super-médio. Já na atualização de novembro do Conselho Mundial de Boxe (WBC), aparece na 26ª posição entre os médios.

Em seu último compromisso, disputado em setembro, o brasileiro derrotou o mexicano José de Jesús Adame Chio por nocaute no oitavo round, encerrando a invencibilidade do adversário.

Quem é o próximo adversário de Hebert Conceição?

Conhecido como “Bestia Jr.”, Isaías Lucero González é natural de La Paz, no México, e tem Tijuana como base de treinamento. O boxeador acumula 20 vitórias, sendo 14 por nocaute, e quatro derrotas na carreira profissional.

Entre os adversários que já enfrentou estão Souleymane Cissokho e Vladimir Hernández. Contra este último, em março de 2025, Lucero chegou a derrubar o rival no segundo round, mas acabou derrotado por decisão dividida dos juízes após dez assaltos.

Hebert Conceição x Isaías Lucero: onde assistir