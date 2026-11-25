O Barcelona goleou o Sabah por 4 a 1 fora de casa, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, nesta quarta-feira, 25, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Com dois gols do ponta-esquerda inglês Anthony Gordon (31' e 51'), além de tentos de Karim Adeyemi (55') e do atacante brasileiro Gabriel Jesus (60'), a equipe catalã consolidou-se no grupo dos oito primeiros colocados do torneio continental. Joy Lance Mickels descontou para os mandantes (63').

Com o resultado, os blaugranas assumiram provisoriamente a quarta colocação geral, posição que garante vaga direta nas oitavas de final, restando três rodadas para o encerramento da primeira fase.

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Mesmo desfalcado do jovem astro Lamine Yamal — que permaneceu em Barcelona para tratar um desconforto no tornozelo direito —, o técnico Hansi Flick promoveu um rodízio entre os titulares habituais diante de um adversário que soma quatro derrotas em cinco partidas na competição.

"Estou satisfeito com o desempenho da equipe, embora possamos fazer as coisas muito melhor", comemorou Hansi Flick, técnico do Barcelona, após a partida.

Gordon abre o caminho e confirma boa fase em Baku

Nos minutos iniciais, o Barcelona demonstrou ritmo lento na circulação de bola e cedeu espaços. Apostando em ligações diretas nas costas da defesa adiantada e em contra-ataques, o Sabah chegou a assustar aos 27 minutos, quando o goleiro Joan García afastou mal uma bola e Ivan Lepinjica finalizou no travessão.

Antes disso, Pedri — que comandou o meio-campo até ser substituído no intervalo por Dani Olmo — já havia obrigado o goleiro Stas Pokatilov a fazer grande defesa (20'). O placar foi aberto aos 31 minutos: Anthony Gordon aproveitou sobra dentro da área para marcar o primeiro.

Na volta do intervalo, o time catalão aumentou a intensidade. Logo aos seis minutos da etapa final (51'), Gordon aproveitou novo rebote de Pokatilov para ampliar. O estádio traz boas lembranças ao inglês, que na temporada passada havia marcado quatro gols no mesmo palco, defendendo o Newcastle contra o Qarabag.

"É um lugar muito especial para mim. Eu deveria ter feito um hat-trick, mas errei aquele com a esquerda. Estou muito contente", declarou Anthony Gordon, atacante do Barcelona.

Pouco depois, aos 55 minutos, Alejandro Balde avançou pela lateral e cruzou na medida para Karim Adeyemi apenas empurrar para o fundo das redes.

Gabriel Jesus deixa o seu após entrada no time titular

Assumindo a responsabilidade no setor ofensivo diante da ausência de Raphinha — poupado por Flick até os 31 minutos do segundo tempo, quando entrou no lugar de Gordon —, Gabriel Jesus deixou sua marca aos 60 minutos. O atacante brasileiro aproveitou mais um rebote do goleiro adversário e finalizou já caído na pequena área para fazer 4 a 0.

"É um gol muito importante para mim, porque sempre quero marcar. Quero continuar tendo oportunidades, minutos", falou Gabriel Jesus, ao canal Movistar+, após o apito final.

Mesmo com a desvantagem elástica, o Sabah seguiu buscando o ataque e descontou aos 63 minutos em contra-ataque concluído por Mickels. O próprio atacante teve a chance de diminuir ainda mais aos 71 minutos, livre diante de Joan García, mas finalizou para fora, fechando o marcador em 4 a 1.