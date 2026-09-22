Clube da Série C adia votação de SAF com contrato de 83 páginas

A torcida do Guarani viu a SAF do clube se aproximar mais uma vez - mas não deu certo ainda. O Guarani adiou novamente a votação da proposta de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol.

A decisão dos associados, que estava prevista para esta semana, foi remarcada para o dia 2 de outubro, uma sexta-feira. O novo cronograma foi explicado por Marcelo Galli, vice-presidente do Conselho Deliberativo, em entrevista ao programa Esporte em Debate, da Rádio Bandeirantes de Campinas.

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Segundo o dirigente, o pedido de adiamento partiu do investidor Roberto Graziano, responsável pela proposta, para que houvesse mais tempo de análise das alterações solicitadas pelo clube.

Contrato tem 83 páginas

De acordo com Galli, o Guarani recebeu uma nova versão do contrato na tarde de segunda-feira. O documento tem 83 páginas e ainda será analisado pelos associados antes da votação.

Para o vice-presidente do Conselho, levar o texto à apreciação em poucos dias seria uma decisão apressada, considerando o impacto do contrato no futuro do clube.

"Nós recebemos ela na segunda-feira, no período da tarde, para já voltar na sexta-feira de tarde, 83 páginas, definindo o futuro do clube, me parece um pouco atropelado. Então, me parece bem transparente que se queira fazer isso com um definido tempo de estudo", afirmou Galli.

Reuniões foram remarcadas

Com o adiamento, as três reuniões previstas inicialmente para esta semana foram transferidas para a próxima. A nova programação prevê encontros na segunda-feira, 28 de setembro, e na quarta-feira, 30, para análise e discussão do contrato.

A votação da proposta de SAF ficou marcada para sexta-feira, 2 de outubro.

Galli explicou que os associados precisaram participar da decisão sobre o adiamento porque o presidente do Conselho Deliberativo não tem autonomia para simplesmente cancelar a assembleia.

"O presidente não tem o poder de decidir isso. Ele tem o poder de decidir questões de ordem ou de ter o voto de desempate", disse. Um representante da Ernst & Young também deve participar da reunião para esclarecer dúvidas dos associados sobre o processo.

Dirigente nega ameaça de retirada da proposta

Durante a entrevista, Marcelo Galli também foi questionado sobre a possibilidade de Roberto Graziano desistir da proposta após os novos adiamentos. O dirigente afirmou que não recebeu qualquer sinal nesse sentido.

Segundo ele, representantes do Conselho foram informados de que o escritório contratado pelo investidor trabalhava nas alterações solicitadas pelo Guarani.

"Sobre isso de retirar a proposta, em momento nenhum houve essa ameaça ou esse tipo de fala por parte do investidor, ao menos não para mim e não para os membros do Conselho Deliberativo que participaram das conversas", afirmou.

Galli também disse acreditar que as mudanças no novo contrato estejam concentradas nos pontos já questionados pelo Conselho: "Não posso cravar, porque realmente ainda não vi o contrato, mas eu acredito que não vão haver modificações em outras áreas que não aquelas que já foram solicitadas.

Finanças preocupam

A situação financeira do Guarani também entrou na pauta, com o clube vivendo um panorama de atrasos ligados à recuperação judicial.

"Há uma disposição, pelo menos havia no contrato anterior, de que se ajude financeiramente o Guarani nisso, que se façam empréstimos pontuais para resolver as questões", disse o dirigente.

"É de suma importância para o investidor que o Guarani esteja em dia também, com suas contas, especialmente na recuperação judicial", afirmou.

Decisão fica para outubro

Com o novo adiamento, os associados terão mais uma semana para estudar a documentação antes da votação definitiva. Para Galli, o prazo adicional pode ajudar o clube a tomar uma decisão mais consciente.

"Eu acho que é positivo para que o associado do Guarani consiga ter acesso a isso e estudar isso com a calma necessária para formar o seu convencimento de maneira bem consciente, de maneira estudada", completou.

A expectativa é que o contrato seja discutido nas reuniões da próxima semana e que os sócios decidam, em 2 de outubro, se aprovam ou rejeitam a proposta de SAF apresentada por Roberto Graziano.