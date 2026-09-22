Estádio de R$ 8,2 bilhões será construído com 1 milhão de tijolos de hospital

O Birmingham City, clube centenário fundado em 1875, na Inglaterra, encontrou uma maneira diferente de levar parte da história da cidade para seu novo estádio. O clube adquiriu 1 milhão de tijolos que foram retirados do antigo Birmingham City Hospital, unidade que encerrou as atividades em 2024, após mais de 130 anos de funcionamento.



O material passará por um processo de limpeza, seleção e restauração antes de ser incorporado ao projeto do Powerhouse Stadium, nova casa do Birmingham City, cuja construção está avaliada em 1,2 bilhão de libras, o equivalente a R$ 8,2 bilhões. A arena terá capacidade para 62 mil torcedores e tem previsão de conclusão até 2030.



A utilização dos tijolos fará parte da identidade arquitetônica do novo estádio. De acordo com os responsáveis pela obra, o material será usado na construção de 12 torres em formato de chaminés, uma referência à herança industrial de Birmingham. A estimativa é de que essas torres sejam visíveis a cerca de 64 km de distância.

Veja o estádio:

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3 de 3 Clube compra 1 milhão de tijolos de hospital para estádio de R$ 8,2 bi | Foto: Divulgação / Birmingham City

O projeto prevê ainda um teto retrátil para o estádio e um campo móvel, permitindo flexibilidade durante todo o ano para a realização de grandes eventos, além dos jogos de futebol. A arquibancada íngreme tem como objetivo aproximar ao máximo o público do campo, enquanto a estrutura contará com acústica de alto desempenho.

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Novo estádio fará parte de complexo

O Powerhouse Stadium será apenas uma das estruturas previstas para o novo complexo. O projeto também inclui um centro de treinamento, um estádio destinado à equipe feminina, espaços para a realização de eventos, uma estação de trem e uma área de conservação ambiental.

Quando estiver concluído, o novo estádio terá mais que o dobro da capacidade do atual St Andrew’s, que comporta 29,4 mil torcedores.

História do Birmingham City

O Birmingham City tem mais 150 anos de história. O melhor resultado do clube na primeira divisão do Campeonato Inglês foi o sexto lugar na temporada 1955/56, há 70 anos. A última participação na Premier League ocorreu na temporada 2010/11, quando a equipe terminou na 18ª colocação e acabou rebaixada.