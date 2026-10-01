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FUTEBOL BRASILEIRO

Clube histórico avança por projeto de SAF de R$ 300 milhões

Conselho Deliberativo aprovou avanço das negociações com a Alliance Football para criação da SAF

Téo Mazzoni
Por
Comercial destrava projeto de SAF de R$ 300 milhões
Comercial destrava projeto de SAF de R$ 300 milhões - Foto: Fábio Júnior/Eptv

O Conselho Deliberativo do Comercial deu sinal verde para o clube avançar no processo de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A aprovação aconteceu na noite desta quarta-feira, 30, durante reunião realizada no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP).

Ao todo, 37 conselheiros participaram da votação. O projeto recebeu 31 votos favoráveis, enquanto cinco conselheiros foram contrários e um se absteve.

Com a aprovação, o Comercial poderá dar continuidade às conversas com a Alliance Football, empresa dos empresários Caian Oliveira e Eliel Fraga. O aval do Conselho Deliberativo, porém, não representa a conclusão do negócio ou a venda definitiva da SAF.

Próxima etapa será a análise da situação do clube

Com a autorização para a continuidade das tratativas, o processo entra agora na fase de due diligence. Nesta etapa, será realizada uma análise detalhada de documentos, contratos e contas do Comercial.

O procedimento tem como objetivo verificar a situação financeira e jurídica do clube e identificar possíveis riscos antes da assinatura definitiva do contrato com a Alliance Football.

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Proposta prevê 90% das ações para a Alliance Football

A estrutura apresentada para a SAF prevê que a Alliance Football fique com 90% das ações, enquanto os 10% restantes permanecerão com a associação do Comercial.

Pelo acordo proposto, todo o faturamento gerado a partir da conclusão do negócio será destinado à empresa. Entre as receitas previstas está o dinheiro obtido com o aluguel do estádio Palma Travassos para a realização de shows e outros eventos.

A projeção apresentada estima que o negócio possa movimentar R$ 300 milhões ao longo de dez anos. O montante inclui receitas diretas e indiretas, como patrocínios intermediados pela gestora.

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Passivo de R$ 42 milhões seguirá com a associação

As dívidas do Comercial também fazem parte da estrutura proposta para a SAF. O passivo do clube foi calculado em R$ 42 milhões por meio de uma auditoria realizada em abril de 2026.

Inicialmente, os valores continuarão sob responsabilidade da associação do Comercial. Caso o clube não consiga quitar as pendências, a SAF poderá assumir o pagamento das dívidas. Nesse cenário, a associação passará a dever os valores diretamente à Alliance Football.

Presidente cita dificuldades enfrentadas pelo Comercial

Antes da votação, o presidente do Comercial, Wesley Rios, divulgou um comunicado sobre a situação do clube e destacou as dificuldades para promover a recuperação da instituição apenas com os recursos atualmente disponíveis.

“Diante da dimensão das dificuldades enfrentadas atualmente pelo clube, não tem sido possível promover, apenas com os recursos disponíveis e esforços internos, a recuperação que o Comercial necessita no prazo e na dimensão exigidos pela atual situação", afirmou.

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