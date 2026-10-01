SAF de R$ 1 bilhão ganha reforço de mais um investidor internacional

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A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, avaliada em um projeto que prevê R$ 1 bilhão em receitas ao longo de 15 anos, terá mais um investidor internacional. O empresário colombiano Carlos Garcia passou a integrar a nova estrutura do clube, que tem a Matix Capital como responsável pelo controle da SAF.

Morando nos Estados Unidos, Garcia construiu carreira no setor empresarial e é fundador e CEO da LogistiX, empresa voltada para logística e operações em território norte-americano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gerailton Souza.

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O colombiano também possui outros negócios no setor privado e chega ao Santa Cruz para contribuir com a Matix Capital na administração de uma operação de grande porte.

Investidores internacionais

Carlos Garcia não é o primeiro estrangeiro a aparecer ligado à SAF do Santa Cruz. O americano de origem indiana Paraj Tyle foi o primeiro investidor internacional apresentado ao Conselho Deliberativo.

Formado em Economia pela Carnegie Mellon University e com estudos na Yale School of Management, ele também é primo de Sheel Tyle, empresário que faz parte do grupo de proprietários do Portland Trail Blazers, da NBA.

Depois, o italiano Gianpaolo Callioni também passou a integrar a estrutura da SAF coral. Formado pela Università Bocconi, em Milão, e radicado na Califórnia, ele é atualmente sócio da End-to-End Analytics.

Como funciona a SAF do Santa Cruz

A Matix Capital adquiriu 100% das ações da Cobra Coral S/A, empresa que detinha 90% da SAF. Os outros 10% continuam pertencendo ao Santa Cruz enquanto associação.

O acordo prevê uma projeção de R$ 1 bilhão em receitas em até 15 anos. Além disso, o grupo assumiu o compromisso de realizar um aporte inicial no clube.

Segundo o presidente do associativo, Bruno Rodrigues, R$ 11 milhões serão destinados ainda em 2026 para o pagamento de dívidas e a realização de reformas consideradas urgentes no Estádio do Arruda.