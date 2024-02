Clubes se juntam e pedem parada do Brasileirão durante Copa América | A TARDE

Quatro rodadas do Campeonato Brasileiro deste ano estão previstas para acontecerem durante a Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. Diante desse cenário, nove clubes da Série A chegaram a um consenso e pediram para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento dessas partidas. A informação foi divulgada pela Band.

A sugestão dos clubes é colocar as rodadas do Brasileirão em datas que estão separadas para jogos da Copa do Brasil. Com isso, a final da Copa seria adiada para metade de dezembro, após o fim do Brasileirão, provavelmente nos dias 11 e 15.

Como a Copa América faz parte do calendário da Fifa, a liberação dos convocados é obrigatória. Na última data Fifa, em novembro, 29 jogadores que atuavam na Série A foram chamados por seleções sul-americanas.

Ainda segundo a Band, os times que fizeram esse pedido são: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, RB Bragantino, Atlético-MG e Athletico-PR. O grupo ainda aguarda uma resposta da CBF sobre o ofício enviado nos últimos dias.