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Os torcedores que pretendem acompanhar a Copa do Mundo Feminina de 2027 já têm data para garantir presença no evento. A FIFA inicia a venda de ingressos em 1º de dezembro, às 10h, com pacotes a partir de R$ 30 por partida. Em Salvador, a Arena Fonte Nova receberá sete confrontos do torneio, sendo seis pela fase de grupos e um pelas oitavas de final.

A primeira janela de comercialização ficará aberta até 8 de dezembro, com vendas por ordem de chegada e sujeitas à disponibilidade. Os valores variam conforme a modalidade e a categoria escolhidas, e os preços divulgados já incluem impostos.

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Para participar, a entidade recomenda que os interessados criem antecipadamente uma conta FIFA ID e registrem o interesse no portal oficial de ingressos.

Quanto custam os ingressos da Copa do Mundo Feminina 2027?

Nesta primeira etapa, serão disponibilizadas três modalidades de pacotes. Uma delas é o Passaporte Arena, que permite acompanhar todas as partidas realizadas em um mesmo estádio até as quartas de final, nos locais que receberem essa etapa.

Segundo a FIFA, a opção representa uma economia de 27% em comparação com a compra de ingressos individuais para os mesmos jogos.

Outra alternativa é o Passaporte Seleção Brasileira, que garante acesso aos três confrontos do Brasil na fase de grupos. Para acompanhar a equipe feminina nessa etapa, os valores começam em R$ 205, na categoria 3.

A comercialização também contará com meia-entrada para os públicos que têm direito ao benefício, conforme a legislação brasileira.

Quem terá direito a ingressos acessíveis?

Desde o início das vendas, também estarão disponíveis ingressos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

As opções incluem espaços para cadeirantes, assentos extralargos e possibilidade de solicitação de acompanhante nos casos previstos.

Quando será o sorteio dos grupos da Copa Feminina?



A primeira janela de vendas será realizada antes do Sorteio Final, marcado para 11 de dezembro, quando serão definidos os grupos da competição.

Após o sorteio e a divulgação dos horários dos confrontos, haverá uma etapa exclusiva para clientes Visa. Na sequência, outras duas fases de comercialização serão abertas ao público.

A FIFA recomenda que os torcedores adquiram entradas somente pelo canal oficial, evitando sites não autorizados, perfis em redes sociais e intermediários.

Salvador terá sete jogos da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades brasileiras. Será a primeira vez que o torneio será realizado na América do Sul.

Na Bahia, a Arena Fonte Nova, em Salvador, está entre os estádios que receberão a competição. A capital baiana terá sete partidas, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

A preparação do estado é coordenada pelo Governo da Bahia, por meio do Grupo Executivo para Planejamento e Coordenação da Copa do Mundo de Futebol Feminino (Gecopa Bahia 2027).

O planejamento contempla ações de integração dos serviços, mobilidade, acolhimento aos visitantes e construção de legados para a população.