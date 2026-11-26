A Seleção Baiana de Futebol Feminino estreou na Copa Rainha Marta Nordeste na manhã de quarta-feira, 25, com uma vitória de 2x1 sobre o Piauí por dois a um em jogo marcado por domínio baiano.

Com gol contra e outro marcado pela lateral direita, Sabrina Nascimento, a equipe da Bahia saiu na liderança do placar e cedeu um gol ao time adversário apenas nos últimos minutos.

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O resultado garante que a vaga da Seleção Baiana dependa apenas de si mesmo para chegar à semifinal do torneio pela primeira vez.

Ainda no primeiro tempo, as baianas garantiram o resultado em partida válida pelo grupo C, que aconteceu na Arena Batistão, em Sergipe, sede de todas as partidas do evento.

A técnica Rosane Oliveira celebrou o resultado, após a equipe baiana ter ficado apenas no empate no ano anterior. Mas, destacou a necessidade do grupo seguir em evolução.

“Começar ganhando é sempre bom. Mas, temos que ajustar algumas coisas, consertar erros que tivemos e tem que levar em conta que tem muito nervosismos num jogo de estreia de uma competição de alto nível como essa”, comentou.

Além disso, ela lembrou do “apagão” de suas atletas com o gol sofrido no fim do jogo. Porém, reforçou que o importante é conquistar os três pontos. A meia campista, Amanda Dias, ressaltou as condições impostas pelo calor intenso e faz um balanço do jogo.

“É muito difícil porque é um sol pra cada um, muito quente. Mas, é muito importante ganhar os três pontos, ter a primeira vitória e foi uma partida que começamos com o pé direito. Controlamos a partida o tempo inteiro, mas precisamos melhorar as finalizações”, disse.

Sabrina, que saiu do banco e marcou um dos gols baianos, disse que “já estava vibrando do banco para as meninas e quando entrei em campo já foi com o foco de fazer o gol, de garantir uma vantagem. Então, foi uma partida muito inspiradora, muito vibrante”.

Próximo jogo

A Bahia enfrenta nesta quinta-feira, 26, às 19h, a Seleção de Alagoas, que foi a campeã da última edição, em disputa válida pela liderança do grupo e por vaga na próxima fase.

Os dois primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado geral avançam às semifinais. Ou seja, mesmo com derrota, a Seleção Baiana pode se classificar para a etapa de mata a mata por já ter a segunda posição garantida.

No Grupo A, estão Sergipe, Paraíba e Ceará, enquanto o Grupo B é formado por Rio Grande do Norte, Maranhão e Pernambuco.

O torneio segue até o sábado, 28, dia da grande final.