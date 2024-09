Conheça os skatistas baianos na 4ª edição do STU, em Porto Seguro

Wesley Lucas em competição de skate

Futebol? Vôlei? Basquete? O esporte do momento é o skate. A modalidade, que se tornou olímpica em 2021, já acumula cinco medalhas em duas edições, somando um grande público em um curto período de tempo. Neste fim de semana, a cidade de Porto Seguro receberá a 4ª edição do Skate Total Urbe (STU), maior competição nacional, com presença de baianos na disputa.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, os atletas do estado revelaram as expectativas de competirem em um evento tão grande quanto o STU, ao lado de diversos skatistas profissionais. Além disso, opinaram sobre a importância do torneio ser realizado em Porto Seguro, fomentando ainda mais o esporte na região.

O torneio, que é dividido entre Street e Park tem baianos nas duas categorias. José Henrique e Wesley Lucas competem no park, enquanto Thiago Nunes, do masculino, e Giovanna Carvalho, do feminino, competem no street.

Sendo a única mulher a representar o estado, Giovanna revelou como começou a sua história com a modalidade, que ainda é dominada por homens. A jacobinense afirmou que busca, primeiramente, se divertir no torneio e opinou que o evento poderá “mudar a visão da população sobre o esporte”.

“Minha história no skate começou quando vi a galera da minha cidade, Jacobina - BA, andando nas ruas, mesmo que não tivesse pistas próprias. Com nove anos ganhei aqueles skates de brinquedo, da Barbie, e depois consegui outro melhor, daí fui aprendendo a andar até a construção da pista da cidade, que é de um projeto que aconteceu na Bahia, a pista é semelhante a da Baixada em Feira de Santana. Não é lá aquelas coisas, mas fui dando um jeito. Minha primeira competição oficial foi o Circuito Baiano, em 2021”, contou a atleta.

“Minhas expectativas para o STU é me divertir em primeiro lugar, andar em um ambiente novo é sempre uma surpresa e um desafio. Quero acertar as minhas tricks e fazer uma boa representação do meu estado e município”, disse Giovanna.



“É de grande importância para a região Nordeste e para a Bahia que são menos favorecidas na questão do skate no Brasil. Um campeonato desse porte aqui pode mudar a visão da população sobre o esporte, e trazer cada vez mais campeonatos para nossa gente, que pode começar a praticar, ou praticar com foco em obter a alta performance”, finalizou a skatista.

Além dela, Thiago, Wesley e José também apontaram as expectativas para o torneio, onde enfrentaram atletas de alto nível, entre eles um medalhista olímpico. Na disputa do Park, Pedro Barros será a grande atração, que soma uma medalha de prata nos Jogos de Tóquio-2020 e 4° lugar em Paris 2024.



“A expectativa é altíssima, vai ser minha primeira vez correndo contra atletas profissionais, alguns desses até campeões mundiais, como o Pedro Barros por exemplo que é 8x Campeão mundial de skatepark. Meu sonho já se realizou no momento em que fui convidado para participar desse grande evento e só de participar já é uma grande vitória”, disse Wesley, que começou na modalidade aos 13 anos, por influência de alguns amigos.

A animação é parecida com a de Thiago, que definiu o momento como “um sonho realizado”: “É um sonho sendo realizado, estar numa competição com os melhores do país, e alguns nomes estando entre os melhores do mundo, é um sentimento de realização, estou aqui em porto seguro pra me divertir e aprender muito com eles”.

O soteropolitano José Henrique iniciou a sua trajetória aos 12 anos, na pista de Stella Mares, e, por conta das irregularidades do local, se desenvolveu na categoria do street. “Chamávamos a pista de ‘Ratoeira’. Era um bow, mas as transições eram imperfeitas e por conta dessas irregularidades, eu me aprimorei no street, e agora sou destaque no Park, classe em que disputarei o STU”, contou José, que também revelou a ansiedade pelo momento.

“A expectativa de correr no STU é praticamente um sonho, porque recebi uma ligação de um parceiro meu, que vai correr, de Recife, e ele falou que teria uma vaga. Eu nunca esperaria que eu tivesse essa chance, então pra mim foi realmente um sonho”.

Para além, da animação dos atletas locais, o STU em Porto Seguro também será um grande pontapé para aumentar o consumo do skate na Bahia, que ainda é pequeno. Sobre isso, os atletas opinaram sobre a importância do evento.



“É muito importante para fomentar o turismo e o comércio local, além de trazer inspiração para novos praticantes. Serve também para que seja enxergado os atletas de alta performance que a Bahia possui e que infelizmente não tem o apoio e investimento que deveriam ter”, disse Wesley.

“Sem dúvidas é de grande importância pro cenário do skate baiano, trazer uma competição de alto nível para o nosso estado, é um grande incentivo para os skatistas locais”, opinou Thiago.



“Eu acho que a cada vez acontecer espetáculos como esse, vai aumentar o consumo da modalidade e vai instigar e fomentar. As crianças, toda uma geração que vai poder ter referências. Acompanhar eventos como esses proporcionam que os sonhos possam se tornar realidade, fazendo com que o skate deixe de ser uma brincadeira e se torne uma coisa séria na visão de todos”, finalizou José.

O torneio será nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na Orla Norte, no Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, em Porto Seguro. O evento, nacionalmente conhecido, terá transmissão do Sportv e no tiktok do STU.