Copa de canoa havaiana reuniu atletas de quatro estados na Bahia | A TARDE

No sábado passado, dia 20, a segunda edição da Copa Z6 VA’A Bahia (@z6copavaa) atraiu 155 atletas de quatro estados: Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro e Sergipe. Cláudio Britto, do clube CB Paddle, garantiu o primeiro lugar geral na modalidade V1R Open, completando a prova em 1h32min. Enquanto isso, Babi Brazil, representando o Yacht Clube, conquistou o topo na categoria feminina, com 1h44min no V1R 40+ Open.

A largada da competição, organizada pela Z6 Náutica e pela Federação Baiana de VA’A – FEVAABA, aconteceu na Marina da Penha, na Ribeira, com a linha de chegada marcada na Marina Aratu, localizada na Baía de Aratu, em Simões Filho. A festa de premiação dos vencedores na Marina Aratu reuniu um público animado de cerca de 400 pessoas.

“A Copa foi um marco na canoa havaiana na Bahia. O evento repercutiu muito entre os atletas por sua organização, recepção e estrutura”, celebra Agatha Wicks, idealizadora da competição e diretora da Z6 Náutica. “A Copa Z6 VA’A Bahia passou a fazer parte do calendário baiano do esporte e, depois da segunda edição, já está consolidada como um evento de referência para a canoa havaiana nacional”, afirma o presidente da Fevaaba, Zeba Vilas Boas.

A segunda edição da Copa Z6 VA’A Bahia foi realizada pela Ellas Produções & Eventos e contou com o patrocínio da Bomix, Prefeitura de Simões Filho e Governo do Estado da Bahia, por meio da SETUR - Secretaria de Turismo. Além disso, receberam apoio a Marina Aratu, Eau, Corona e Ativa Náutica Coletes.