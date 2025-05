Dell e Ruan Pablo sonham com título do Bahia na Copa do Brasil Sub-17

Dell e Ruan Pablo, atacantes do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A equipe sub-17 do Bahia terá a chance de fazer história nesta terça-feira, 6, na final da Copa do Brasil da categoria, contra o Vasco. Principais destaques das divisões de base do Tricolor, os atacantes Dell e Ruan Pablo concederam entrevista ao Portal A TARDE e projetaram a decisão, que pode render o primeiro título nacional de suas carreiras.

O confronto se inicia às 18h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e terá transmissão do Sportv (TV fechada). Questionado sobre o confronto, o centroavante Dell, apelidado de 'Haaland do Sertão', por causa da sua semelhança com a aparência do norueguês do Manchester City, o camisa 9 exaltou a equipe comandada pelo técnico Léo Mendes e se revelou pronto para o desafio.

"Estamos muito felizes em disputar esta final histórica para o Bahia, primeira vez que o clube chega em uma final nacional com o Sub-17. Acredito que temos um time muito forte, com bons jogadores e estamos prontos para este grande desafio no Rio", afirmou Dell.

Dell, do Bahia, pela Seleção Brasileira sub-17 | Foto: Fábio Souza / CBF

Com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 610 milhões), o atacante de 16 anos é artilheiro nas divisões de base do Tricolor e ainda soma convocações na Seleção Brasileira sub-17. Vale mencionar que Dell também foi decisivo na semifinal da Copa do Brasil, marcando duas vezes no triunfo em 5 a 4, no placar agregado, sobre o São Paulo.

"A gente aqui acredita muito no processo do Bahia. Tudo tem seu tempo e quando for o momento certo, sei que vou estar pronto para o profissional. Mas neste momento meu pensamento é somente na final", concluiu.

Outro grande destaque dos Pivetes de Aço, que já recebeu chances na equipe principal comandada pelo técnico Rogério Ceni, é o atacante Ruan Pablo, jogador mais jovem a marcar um gol na história profissional do clube. Questionado sobre a decisão, o jovem atleta lamentou o mando de campo ser do adversário, mas reafirmou sua confiança do título.

"Poder jogar esta final histórica com o Bahia, com minha galera, é muito bom. Estamos prontos e mesmo fora de casa podemos conquistar este título inédito para o clube", disse o jogador.

Ruan Pablo, do Bahia, pela Seleção Brasileira sub-17 | Foto: Fábio Souza / CBF

Em campo na vitória sobre o Ceará, pela Série A do Brasileiro, Ruan Pablo possui multa rescisória de 200 milhões de euros ou (R$ 1.200 bilhão) para clubes estrangeiros e também soma convocações na Seleção. Mesmo com apenas 16 anos, o atleta fez sete jogos pelo time principal e marcou um gol, contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano.

"O Bahia tem um processo de formação que a gente confia e eu quero ajudar no 17 com a Turma de 2008, no profissional e no Sub-20. Onde for para ajudar e o clube achar que é o mais importante no momento para o meu desenvolvimento é lá que vou estar e feliz", concluiu.

Além de Dell e Ruan Pablo, a equipe sub-17, que entrará em campo nesta terça-feira, 6, também contará com o goleiro Arthur Jampa, que possui convocações para Seleção Brasileira da categoria no currículo. O meio-campista Andrew, autor do gol decisivo que classificou o Bahia para a final, também fica à disposição do técnico Léo Mendes.