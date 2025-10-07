Menu
ANÁLISE

Depois de um ano, Bahia vence no Brasileirão com Rezende de titular

Volante 'Coringa' supera histórico negativo e volta a vencer como titular do Esquadrão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

07/10/2025 - 16:56 h
Rezende, o "Coringa" do Bahia, quebrou uma marca negativa de 452 dias sem vencer como titular do time
Rezende, o "Coringa" do Bahia, quebrou uma marca negativa de 452 dias sem vencer como titular do time

Em meio a inúmeras baixas no elenco, o volante Rezende voltou a ser útil no Bahia — não apenas em sua posição de origem, mas também em outros setores, fazendo jus à alcunha de “Coringa”. Neste domingo, 5, após o triunfo sobre o Flamengo, ele voltou a vencer uma partida como titular pelo Brasileirão após mais de um ano.

A última vez que o camisa 5 azul, vermelho e branco havia sido escalado entre os onze iniciais e o Bahia conquistado os três pontos na mesma partida foi há exatos 452 dias, ou seja, um ano e três meses. Na ocasião, com Rezende titular, o Esquadrão venceu o Athletico-PR por 3 a 1, na Liga Arena, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

Desde então, considerando apenas partidas da Série A, o “Coringa Tricolor” figurou na equipe titular em apenas quatro jogos, nos quais o Bahia não obteve nenhuma vitória: um empate e três derrotas. Essa escrita negativa foi finalmente quebrada diante do Flamengo.

Veja os últimos jogos de Rezende como titular na Série A:

  • Bahia 1 a 0 Flamengo – 27ª rodada Brasileirão 2025
  • Botafogo 2 a 1 Bahia – 26ª rodada Brasileirão 2025
  • Vasco 3 a 1 Bahia – 24ª rodada Brasileirão 2025
  • Flamengo 1 a 0 Bahia – 8ª rodada Brasileirão 2025
  • Atlético Goianiense 1 a 1 Bahia – 19ª rodada Brasileirão 2024
  • Athletico-PR 1 a 3 Bahia – 16ª rodada Brasileirão 2024

Atuando de forma deslocada, como zagueiro pelo lado esquerdo, suprindo a ausência de Ramos Mingo e assumindo a frente de Luiz Gustavo — que, naturalmente, seria o substituto do argentino —, Rezende se destacou no triunfo do Esquadrão e recebeu elogios do técnico Rogério Ceni. O treinador afirmou que o jogador “cumpriu bem a função” e ainda destacou que ele rende melhor “jogando de frente”.

DM do Bahia alertou Éverton Ribeiro e ajudou a identificar câncer
1º turno x 2º turno: Bahia mantém o ritmo no Brasileirão 2025? veja
Rogério Ceni defende uso de atletas da base: "Prefiro jovens"

Rezende não tem muito perfil para nosso jogo quando entra como cinco (na sua posição de origem), mas olhando o jogo de frente, ele rende bem. Hoje arrastou muita bola, tem também um bom jogo aéreo. Acho que ele cumpriu bem a função, fez bem a construção”, comentou Ceni durante coletiva após o triunfo sobre o Flamengo.

Ainda durante a coletiva, Rogério Ceni ressaltou que existem jogadores que acabam sendo criticados antes mesmo da escalação, situação que reflete bem a trajetória de Rezende no Bahia. O jogador, no entanto, já comprovou mais de uma vez ser muito útil não só ao técnico, mas também ao clube.

Alguns jogadores, por nome, não agradam mais as pessoas. E aí são execrados antes mesmo da escalação
Rogério Ceni - técnico do Bahia

A declaração de Ceni sobre o posicionamento do jogador não é novidade. É de conhecimento geral o apreço do técnico azul, vermelho e branco por Rezende, e, há pouco mais de um mês, o comandante já havia endossado o mesmo discurso: “Eu acho ele muito bom jogador, principalmente quando ele olha o jogo de frente”, afirmou após o triunfo no jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

Bahia Brasileirão Rezende Rogério Ceni

