Desistiu? Abel Ferreira diz que Brasileirão “está entregue” ao Flamengo

Técnico Abel Ferreira - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O técnico Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras está praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro após o empate em 0 a 0 diante do Fluminense e a vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado, 22.

Com apenas três rodadas para o fim da competição, o Rubro-Negro Carioca abriu uma vantagem crucial na liderança e pode levantar a taça já na 36ª rodada do torneio, que acontece na próxima terça-feira, 25, em Belo Horizonte, quando visita o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h30.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com Abel Ferreira, o foco do Palmeiras é a final da CONMEBOL Libertadores, que acontece no próximo sábado, 29, em Lima, no Peru. "Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo no meio da semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é a melhor, mas acho que o campeonato está entregue e, na altura certa, iremos falar daquilo que foi este Campeonato Brasileiro", disse Abel Ferreira em coletiva de imprensa após o duelo.

"Um jogo de cada vez, ainda temos um jogo no meio, vamos ver como é que amanhã estão os nossos atletas. E, depois, vamos preparar esse jogo com três dias, que é o que temos para preparar. Temos o Grêmio ainda pelo meio e, depois, descansar para essa final. Todos nos tinham tirado da final, ou pelo menos 99%. E nós, com todo o mérito por tudo aquilo que fizemos vamos aproveitar para dar o melhor de cada um de nós para vencer", concluiu.