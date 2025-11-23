Menu
Desistiu? Abel Ferreira diz que Brasileirão “está entregue” ao Flamengo

Treinador do Palmeiras afirma que é quase impossível conquistar a taça do torneio

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/11/2025 - 12:40 h
Técnico Abel Ferreira
Técnico Abel Ferreira -

O técnico Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras está praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro após o empate em 0 a 0 diante do Fluminense e a vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado, 22.

Com apenas três rodadas para o fim da competição, o Rubro-Negro Carioca abriu uma vantagem crucial na liderança e pode levantar a taça já na 36ª rodada do torneio, que acontece na próxima terça-feira, 25, em Belo Horizonte, quando visita o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h30.

De acordo com Abel Ferreira, o foco do Palmeiras é a final da CONMEBOL Libertadores, que acontece no próximo sábado, 29, em Lima, no Peru. "Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo no meio da semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é a melhor, mas acho que o campeonato está entregue e, na altura certa, iremos falar daquilo que foi este Campeonato Brasileiro", disse Abel Ferreira em coletiva de imprensa após o duelo.

Leia Também:

Sul-americana: em desabafo, Biel diz que "não sabia que ia entrar e atrapalhar o time"
Paradoxo Rogério Ceni: o gênio tático que falha no salto decisivo
Aos 54 anos, morre astro que fez história na NBA

"Um jogo de cada vez, ainda temos um jogo no meio, vamos ver como é que amanhã estão os nossos atletas. E, depois, vamos preparar esse jogo com três dias, que é o que temos para preparar. Temos o Grêmio ainda pelo meio e, depois, descansar para essa final. Todos nos tinham tirado da final, ou pelo menos 99%. E nós, com todo o mérito por tudo aquilo que fizemos vamos aproveitar para dar o melhor de cada um de nós para vencer", concluiu.

x