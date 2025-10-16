Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BICHO

Diretoria do Vitória dobra premiações do elenco na Série A

Estratégia inclui o clássico Ba-Vi desta quinta-feira, 16

João Grassi

Por João Grassi

16/10/2025 - 9:20 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

A diretoria do Vitória tem trabalhado em meio a luta contra o rebaixamento. Além das promoções de ingressos para chamar torcedores ao Barradão, o elenco rubro-negro tem recebido ‘bicho’ dobrado nos últimos meses.

O Portal A TARDE confirmou que o aumento nos valores, inclusive, está valendo para o clássico Ba-Vi desta quinta-feira, 16. Em situação complicada no Brasileirão, o Rubro-Negro está a seis pontos de distância do Santos, primeiro time fora do Z-4.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia tem sido utilizada desde a partida contra o Internacional no Beira-Rio, pela 13ª rodada. O bicho no futebol é uma premiação distribuída pela conquista de vitórias ou resultados positivos, prática tradicional em clubes.

O A TARDE também apurou que a diretoria pagará premiações extras em caso de permanência na Série A, assim como uma possível classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. Com isso, os jogadores terão uma motivação a mais para tentarem evitar a queda.

Leia Também:

Ba-Vi e ameaça: torcida pendura bonecos e cita morte de fundador da TUI
"Amanhã é guerra": Torcida do Vitória marca presença em treino aberto
Vitória aciona CNRD para cobrar dívida milionária por Wagner Leonardo

Clássico Ba-Vi

Com a possibilidade de receber premiações dobradas, o Vitória recebe o rival Bahia no Barradão, nesta quinta-feira, 16, às 21h30. O clássico Ba-Vi 504 é válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ba-vi campeonato brasileiro ec vitória premiação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Imagem ilustrativa
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Imagem ilustrativa
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Imagem ilustrativa
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x