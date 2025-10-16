Diretoria do Vitória dobra premiações do elenco na Série A

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A diretoria do Vitória tem trabalhado em meio a luta contra o rebaixamento. Além das promoções de ingressos para chamar torcedores ao Barradão, o elenco rubro-negro tem recebido ‘bicho’ dobrado nos últimos meses.

O Portal A TARDE confirmou que o aumento nos valores, inclusive, está valendo para o clássico Ba-Vi desta quinta-feira, 16. Em situação complicada no Brasileirão, o Rubro-Negro está a seis pontos de distância do Santos, primeiro time fora do Z-4.

A estratégia tem sido utilizada desde a partida contra o Internacional no Beira-Rio, pela 13ª rodada. O bicho no futebol é uma premiação distribuída pela conquista de vitórias ou resultados positivos, prática tradicional em clubes.

O A TARDE também apurou que a diretoria pagará premiações extras em caso de permanência na Série A, assim como uma possível classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. Com isso, os jogadores terão uma motivação a mais para tentarem evitar a queda.

Clássico Ba-Vi

Com a possibilidade de receber premiações dobradas, o Vitória recebe o rival Bahia no Barradão, nesta quinta-feira, 16, às 21h30. O clássico Ba-Vi 504 é válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.