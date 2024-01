Dorival avança com a CBF e pode trocar São Paulo pela Seleção | A TARDE

Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo, deve ser o próximo técnico da Seleção Brasileira de Futebol masculino. Nos últimos dias, ao ser contatado pelo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, o treinador avançou nas negociações e deve se despedir da equipe paulista nesta semana.

O substituto de Fernando Diniz, demitido pelo próprio presidente na última sexta-feira, 5, gostou do que ouviu por parte do dirigente da CBF e somado ao fato de sempre ter tido interesse, deve se juntar ao comando da Seleção Brasileira para o ciclo de Copa do Mundo e Copa América.

Segundo o ge, o acordo já está selado e só resta a assinatura do contrato. Desta forma, com ciência de Julio Casares, presidente do São Paulo, Dorival deve comunicar a sua escolha à Seleção nos próximos dias.

Apesar do momento turbulento em que vive a Confederação, o treinador se mantém otimista sobre a sua posição no cargo, de forma que, tem o apoio de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e favorito a substituir Ednaldo Rodrigues, atual presidente.

Correndo risco de perder o seu principal treinador, o São Paulo já iniciou as buscas em busca do substituto, que pode ser um nome muito conhecido por parte da torcida. Segundo o jornalista Gabriel Sá, o tricolor paulista deseja o retorno de Muricy Ramalho, atualmente coordenador de futebol da equipe, que é um nome inquestionável por parte dos dirigentes. Aos 68, o ex-treinador trabalhou em toda a montagem de elenco junto ao técnico Dorival Júnior e agora já tem mais segurança sobre sua saúde e até mesmo conversa com sua família sobre as chances de retorno.