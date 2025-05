Bahia busca liderança do Grupo F em jogo decisivo na Libertadores

Pulga treina finalização no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após perder dois pontos dentro de casa na largada da fase de grupos da Libertadores, o Bahia se recuperou na competição e venceu o Nacional (URU), em Montevideo. O triunfo no Uruguai e a composição de resultados das outras partidas colocam uma vitória na partida desta quinta-feira (24) do Tricolor, às 21h, na Arena Fonte Nova, contra o Atlético Nacional (COL), pela 3ª rodada do torneio, como crucial para os planos de classificação à fase de mata-mata.

Com três jogos, o Inter lidera o Grupo F com 5 pontos, seguido pelo Bahia (4), Atlético Nacional (3) e Nacional (1). Um triunfo hoje à noite não só deixaria o Esquadrão na liderança isolada da chave, como faria também abrir quatro pontos de vantagem para o 3º colocado, faltando apenas três partidas para o término da fase, uma delas (já na 4ª rodada, em casa, contra o Nacional).

O retrospecto histórico mostra que se alcançar os sete pontos na tabela, com esta configuração de grupo, o Bahia tem altíssimas chances de avançar às oitavas de final. Um levantamento feito pelo perfil @ECBahiaNumeros, na rede social ‘X’, aponta que desde que a Libertadores passou a ser disputada com 3 pontos por triunfo, 226 grupos de 4 clubes foram formados.

Desses, oito se desenharam exatamente como ficaria a chave do Tricolor em caso de triunfo baiano na Fonte Nova. E nesses oito casos, a equipe com 7 pontos terminou todas as vezes entre as duas primeiras posições. Nenhum 3º colocado chegou a 9 pontos ao final da fase.

Com a lesão de Ronaldo, Marcos Felipe volta ao gol | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Vencer o Atlético Nacional significa também afastar do Bahia a desconfiança que pairou sobre o time nas últimas rodadas do Brasileirão, confirmando a recuperação da equipe após ter vencido a primeira partida no torneio na última segunda-feira, quando bateu o Ceará com um gol de pênalti aos 58 minutos do 2º tempo.

O triunfo sobre o Vozão, aliás, deu moral para o elenco após um momento de pressão sofrido pelo time. O resultado veio em campo e os principais titulares conseguiram descansar para o duelo de hoje, poupados pelo técnico Rogério Ceni. Foi o caso de Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Erick Pulga.

Reforços contra o Atlético

Além dos jogadores que chegam mais ‘inteiros’ para o jogo contra o Atlético Nacional, o Bahia ganha hoje reforços importantes que ficaram ausentes do time na última segunda-feira. É o caso do atacante William José, poupado com cansaço muscular, e do meia Michel Araújo, de volta ao time após um mês afastado por lesão.

Rogério Ceni, contudo, segue sem poder contar com o goleiro Ronaldo, o lateral Arias, e os zagueiros Gabriel Xavier (que já iniciou o processo de transição do departamento médico para o físico-técnico) e Kanu.

Na tarde de quarta-feira (23), no CT Evaristo de Macedo, o Tricolor encerrou a sua preparação para enfrentar os colombianos com um treinamento técnico e físico, seguido por uma atividade tática comandada por Rogério Ceni, que passou orientações sobre posicionamento, saída de bola e movimentações de jogo, com ou sem a posse.

Ceni tem time desenhado

A tendência é que o Bahia vá a campo hoje com sua força máxima possível, com Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Lucho Rodriguez (William José) e Erick Pulga.

Do lado colombiano, o técnico Javier Gandolfi não estará à beira do campo, já que foi expulso na rodada anterior. O time também não conta com Kevin Viveros, lesionado, e Marino Hinestroza, suspenso.

Provável escalação e ficha técnica

LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h;

ÁRBITRO: Mario Díaz de Vivar (PAR);

ASSISTENTES: José Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR) VAR: Fernando López (PAR).

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Lucho Rodriguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Andrés Román, Arias, Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Zapata, Cardona e Asprilla; Morelos e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.