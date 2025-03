Bahia deve emprestar goleiro a clube que disputa a Série B

Dênis Júnior em ação com a camisa do Bahia em 2025 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia está próximo de confirmar o empréstimo do goleiro Dênis Júnior a Ferroviária-SP, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O arqueiro deve ser cedido ao clube de Araraquara até o final de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo radialista Rafael Seixas e confirmada pelo Portal A TARDE.

A oportunidade é vista como positiva, pois o Dênis vai ganhar mais minutos em campo. Ele deve viajar ao interior paulista nos próximos dias para iniciar a bateria de exames médicos e testes físicos antes da assinatura de contrato.



Nascido em Patos de Minas, Dênis de Oliveira Aguiar Júnior tem 26 anos e passou pelas divisões de base de Mirassol e São Paulo antes de chegar ao Bahia em 2021.

Com a camisa azul, vermelha e branca, ele disputou apenas 19 partidas. Nos últimos dois anos, Dênis Júnior atuou pelo Vila Nova, onde atuou por 97 oportunidades.

O técnico Rogério Ceni conta com os goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe como opções para a meta tricolor. Vale salientar que Ronaldo, ex-Atlético-GO e formado na base do Vitória, está encaminhado com o Tricolor de Aço.