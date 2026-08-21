Bahia faz consulta por meia argentino do Botafogo para 2027

O Esporte Clube Bahia começou a se movimentar de olho na temporada de 2027 e fez uma consulta pelo meio-campista Álvaro Montoro, de 19 anos, atualmente no Botafogo. A informação foi apurada pela reportagem do portal A TARDE e divulgada inicialmente por Yuri Santana, do Canal do Puco.

O contato realizado pelo Tricolor teve como objetivo entender as condições de uma eventual negociação pelo jovem argentino, sem que houvesse, até o momento, o avanço para uma proposta ou tratativas mais concretas.



Mesmo que o Bahia conseguisse chegar a um acordo com o Botafogo, Montoro não poderia defender o clube baiano na atual edição da Série A. O jogador já disputou 19 partidas no Campeonato Brasileiro de 2026, ultrapassando o limite de 13 jogos que permite a um atleta atuar por duas equipes diferentes na competição.



Por isso, uma possível contratação seria pensada para a próxima temporada.





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Oportunidade de mercado

O interesse do Bahia está diretamente ligado à situação envolvendo o Botafogo e uma pendência financeira do clube carioca com outra equipe pertencente ao Grupo City. A reportagem apurou que o Tricolor enxergou em Montoro uma oportunidade de mercado e buscou entender se essa dívida poderia ajudar a viabilizar uma eventual operação.



A intenção seria encontrar uma fórmula para incluir, na negociação, a pendência existente entre o Botafogo e outra equipe do conglomerado, relacionada a um ex-jogador do Grupo City. Dessa forma, a operação poderia se tornar mais acessível para o Bahia.



Outro fator considerado é o valor do atleta, visto como mais próximo da quantia que o clube baiano estaria disposto a investir. A possibilidade de utilizar a dívida como parte da negociação também poderia facilitar um acordo entre as partes.



Por esse motivo, o Bahia tentou acelerar a consulta e entender a viabilidade do negócio ainda durante a atual temporada, mesmo que uma eventual chegada de Montoro só pudesse acontecer em 2027.



Situação de Montoro no Botafogo

Contratado pelo Botafogo em 2025, Álvaro Montoro chegou ao futebol brasileiro após o clube carioca desembolsar cerca de R$ 50 milhões para tirá-lo do Vélez Sarsfield, da Argentina.



O argentino tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029 e recebe um salário considerado baixo em relação ao protagonismo conquistado na equipe. Na atual edição da Série A, o meio-campista soma 19 partidas disputadas e três assistências.



Vale destacar, no entanto, que em caso de renovação de contrato do meio-campista argentino com o Botafogo, um eventual negócio com o Bahia difcilmente aconteceria.