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MERCADO DA BOLA

Bahia faz consulta por meia argentino do Botafogo para 2027

Esquadrão buscou informações sobre o meio-campista de 19 anos

Téo Mazzoni
Por
Tricolor buscou informações sobre Álvaro Montoro e avalia uma possível contratação do jogador para a temporada de 2027
Tricolor buscou informações sobre Álvaro Montoro e avalia uma possível contratação do jogador para a temporada de 2027 - Foto: GILSON LOBO / AGIF / AGIF VIA AFP

O Esporte Clube Bahia começou a se movimentar de olho na temporada de 2027 e fez uma consulta pelo meio-campista Álvaro Montoro, de 19 anos, atualmente no Botafogo. A informação foi apurada pela reportagem do portal A TARDE e divulgada inicialmente por Yuri Santana, do Canal do Puco.

O contato realizado pelo Tricolor teve como objetivo entender as condições de uma eventual negociação pelo jovem argentino, sem que houvesse, até o momento, o avanço para uma proposta ou tratativas mais concretas.

Mesmo que o Bahia conseguisse chegar a um acordo com o Botafogo, Montoro não poderia defender o clube baiano na atual edição da Série A. O jogador já disputou 19 partidas no Campeonato Brasileiro de 2026, ultrapassando o limite de 13 jogos que permite a um atleta atuar por duas equipes diferentes na competição.

Por isso, uma possível contratação seria pensada para a próxima temporada.

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Oportunidade de mercado

O interesse do Bahia está diretamente ligado à situação envolvendo o Botafogo e uma pendência financeira do clube carioca com outra equipe pertencente ao Grupo City. A reportagem apurou que o Tricolor enxergou em Montoro uma oportunidade de mercado e buscou entender se essa dívida poderia ajudar a viabilizar uma eventual operação.

A intenção seria encontrar uma fórmula para incluir, na negociação, a pendência existente entre o Botafogo e outra equipe do conglomerado, relacionada a um ex-jogador do Grupo City. Dessa forma, a operação poderia se tornar mais acessível para o Bahia.

Outro fator considerado é o valor do atleta, visto como mais próximo da quantia que o clube baiano estaria disposto a investir. A possibilidade de utilizar a dívida como parte da negociação também poderia facilitar um acordo entre as partes.

Por esse motivo, o Bahia tentou acelerar a consulta e entender a viabilidade do negócio ainda durante a atual temporada, mesmo que uma eventual chegada de Montoro só pudesse acontecer em 2027.

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Situação de Montoro no Botafogo

Contratado pelo Botafogo em 2025, Álvaro Montoro chegou ao futebol brasileiro após o clube carioca desembolsar cerca de R$ 50 milhões para tirá-lo do Vélez Sarsfield, da Argentina.

O argentino tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029 e recebe um salário considerado baixo em relação ao protagonismo conquistado na equipe. Na atual edição da Série A, o meio-campista soma 19 partidas disputadas e três assistências.

Vale destacar, no entanto, que em caso de renovação de contrato do meio-campista argentino com o Botafogo, um eventual negócio com o Bahia difcilmente aconteceria.

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Botafogo Esporte Clube Bahia mercado da bola

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