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CASA LOTADA!

Torcida do Vitória esgota ingressos para BaVi no Barradão

O Vitória recebe o Bahia no Barradão neste domingo, 23, às 16h, pela 24ª rodada do Brasileirão

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O último Ba-Vi da temporada já está batendo na porta, e a casa do Vitória está mais que pronta para abrir. O Leão da Barra anunciou nesta sexta-feira, 21, que os ingressos para o clássico contra o Bahia, marcado para domingo, 23, às 16h, estão esgotados, e completamente pelos sócios do Vitória.

A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, 20, o clube já havia informado que 25 mil torcedores estavam confirmados para o confronto.

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Nesta sexta, o Rubro-Negro comunicou que toda a carga de ingressos e check-ins disponibilizada para os sócios-torcedores foi encerrada. O procedimento para os associados havia começado na terça-feira, 18, inicialmente para sócios dos planos com Prioridade 1.

Com o fim das vendas gerais e dos check-ins, a expectativa é de casa cheia no Barradão, que tem capacidade máxima atual de 30.793 torcedores.

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Invencível no Barradão?

Os ingressos esgotados representam justamente uma das coisas mais essenciais para o Vitória no momento atual do clube - jogar em casa, com sua torcida vibrando.

A equipe comandada por Jair Ventura tem uma das campanhas mais fortes como mandante no Brasileirão e soma 25 pontos em 33 possíveis atuando no Barradão.

Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

No último domingo, 16, o Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, também no Barradão, com gol de Matheuzinho, e voltou a ganhar após quatro rodadas na Série A.

A vitória levou o Leão aos 29 pontos e fez o time subir para a 12ª colocação. Agora, diante do maior rival, o clube tenta aproveitar novamente o fator casa para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela e conquistar o primeiro triunfo no clássico em 2026.

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Bahia leva vantagem no ano

Por outro lado, o Ba-Vi deste domingo será o quarto da temporada, e até aqui, o Bahia leva vantagem no retrospecto de 2026, com duas vitórias e um empate.

Além disso, o clássico, por si só, também terá peso para o Tricolor. O Bahia vem de empate por 3 a 3 com a Chapecoense, na Arena Condá, após ficar três vezes à frente do placar.

Ba-Vi em 2026
Ba-Vi em 2026 - Foto: Divulgação I EC Bahia

Com o resultado, chegou aos 34 pontos, subiu momentaneamente para a quinta posição, mas se afastou do G-4.

Último Ba-Vi da temporada

A partida deste domingo será o último clássico entre Bahia e Vitória em 2026. O confronto coloca frente a frente dois times em momentos diferentes no campeonato, mas com objetivos importantes na reta de retomada da Série A após a pausa para a Copa do Mundo.

Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

De um lado, o Vitória aposta na força do Barradão lotado para manter o bom aproveitamento como mandante. Do outro, o Bahia tenta confirmar a vantagem construída nos clássicos da temporada e seguir na briga pela parte de cima da tabela.

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